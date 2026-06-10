Moment istoric: Papa Leon a sfințit Sagrada Familia

Sursă: Realitatea PLUS

Barcelona trăiește un moment istoric. Papa Leon al 14-lea a sfinţit astăzi turnul principal al Basilicii Sagrada Familia din Barcelona. Suveranul Pontif a oficiat o slujbă solemnă, la care au fost prezenți mii de oameni.

Moment istoric pentru Barcelona

Mii de credincioși și turiști au ajuns la Barcelona pentru inaugurarea și sfințirea turnului principal al bazilicii Sagrada Familia, unul dintre cele mai cunoscute edificii religioase din lume.

Vizita Papei Leon marchează un nou capitol în istoria construcției începute de arhitectul Antoni Gaudí în urmă cu peste 140 de ani.

Construcția, proiectată de celebrul arhitect Antoni Gaudí, continuă să fascineze prin detaliile sale. Fațadele încărcate de simboluri religioase, sculpturile monumentale și jocurile de lumină transformă fiecare vizită într-o experiență diferită. Cei care administrează lăcașul spun că descoperă constant elemente noi, chiar și după ani întregi petrecuți în interiorul bazilicii.

Ridicată din donații și aflată în construcție de peste un secol, Sagrada Familia a devenit una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale Europei și un reper al credinței catolice. În același timp, Vaticanul continuă procesul de canonizare a lui Antoni Gaudí, considerat de mulți credincioși un exemplu de devotament și spiritualitate.

Vizita Suveranului Pontif în Spania a atras atenția și printr-un moment inedit. Papa Leon s-a întâlnit la Madrid cu artistul portorican Bad Bunny, într-o întâlnire privată care a stârnit interes atât în rândul credincioșilor, cât și al fanilor celebrului cântăreț.