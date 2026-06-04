Doliu uriaș în cultură: Marjane Satrapi, autoarea „Persepolis”, a murit la doar 56 de ani
Marjane Satrapi (1969 - 2026)
Lumea filmului și a literaturii grafice este în doliu după moartea lui Marjane Satrapi, artista franco-iraniană care a revoluționat cultura vizuală prin romanul și filmul "Persepolis". Decesul ei a fost confirmat joi de Palatul Élysée, care a descris-o drept „o figură majoră a culturii franceze”, dar și o figură emblematică a dizidenței iraniene
Satrapi a murit „de tristețe”, la puțin peste un an după dispariția soțului ei, producătorul suedez Mattias Ripa, au declarat apropiați ai artistei pentru AFP, citată de France 24.
Născută în Iran și stabilită în Franța din 1994, Satrapi a devenit celebră la nivel mondial prin Persepolis, o mărturie grafică despre copilăria sa în timpul Revoluției Islamice. Adaptarea cinematografică a câștigat Premiul Juriului la Cannes și a fost nominalizată la Oscar.
Marjane Satrapi a fost, de asemenea, o voce puternică în apărarea drepturilor femeilor și o critică neobosită a regimului iranian, implicându-se activ în mișcarea „Femeie, Viață, Libertate”.
Președintele Emmanuel Macron a transmis un omagiu emoționant, afirmând că Satrapi „a transformat copilăria iraniană într-o fabulă universală”, iar Franța pierde „o artistă dedicată libertății”.
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