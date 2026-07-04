România transmite un mesaj din spațiu pentru SUA. Satelitul EMISAR și ANCOM marchează Ziua Independenței Americii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 13:50

România marchează într-un mod inedit cea de-a 250-a aniversare a Independenței Statelor Unite ale Americii. Satelitul românesc EMISAR, împreună cu Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), transmite din spațiu un mesaj special de felicitare destinat poporului american, recepționabil de radioamatori din întreaga lume.

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