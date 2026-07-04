România transmite un mesaj din spațiu pentru SUA. Satelitul EMISAR și ANCOM marchează Ziua Independenței Americii

România marchează într-un mod inedit cea de-a 250-a aniversare a Independenței Statelor Unite ale Americii. Satelitul românesc EMISAR, împreună cu Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), transmite din spațiu un mesaj special de felicitare destinat poporului american, recepționabil de radioamatori din întreaga lume.
Mesaj special transmis din spațiu de satelitul EMISAR
Cu ocazia Zilei Independenței SUA, satelitul românesc EMISAR difuzează pe frecvența 401.331 MHz următorul mesaj în limba engleză:
„Happy 250th, America! All the best for the next millennium quarter! Greetings from Romania!”
„La mulți ani, America, la împlinirea a 250 de ani! Toate cele bune pentru următorul sfert de mileniu! Salutări din România!”
Semnalul transmis, potrivit financialintelligence.ro, din spațiu este destinat atât partenerilor instituționali și privați din Statele Unite, cât și milioanelor de radioamatori care pot recepționa comunicațiile satelitului la nivel global.
Un gest simbolic care consolidează relațiile dintre România și SUA
Prin această inițiativă, România își exprimă aprecierea față de poporul american și reafirmă relația de parteneriat strategic dintre cele două state. Mesajul transmis din orbită simbolizează valorile comune precum libertatea, democrația, cooperarea internațională și progresul tehnologic.
Totodată, proiectul evidențiază nivelul de dezvoltare al industriei spațiale românești și dorința țării noastre de a participa activ la programele internaționale dedicate explorării și utilizării pașnice a spațiului cosmic.
Ce este satelitul românesc EMISAR
EMISAR reprezintă un proiect de cercetare dezvoltat de un consorțiu românesc format din instituții publice, universități și companii private. Satelitul a fost lansat în spațiu pe 30 martie 2026, din Statele Unite, cu ajutorul unei rachete aparținând companiei SpaceX.
Misiunea principală a satelitului este testarea unui sistem de comunicații digitale de tip Store-and-Forward, destinat transmiterii mesajelor între stațiile de la sol.
Proiectul este coordonat de Institutul de Științe Spațiale, iar dezvoltarea tehnică a fost realizată de Romanian InSpace Engineering, în colaborare cu RARTEL și Universitatea Maritimă din Constanța.
ANCOM a avut un rol esențial în implementarea proiectului, gestionând procedurile internaționale privind utilizarea spectrului radio pentru rețeaua spațială non-geostaționară EMISAR.
Instituția a inițiat demersurile de coordonare internațională prin publicarea informațiilor preliminare necesare și a urmărit respectarea reglementărilor privind utilizarea eficientă și fără interferențe a frecvențelor radio destinate comunicațiilor prin satelit.