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Donald Trump a lansat un nou pașaport american. Documentul conține fotografia președintelui SUA în el

Noul pașaport american. Foto: Truth social

Noul pașaport american. Foto: Truth social

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 12:07
SursăAgerpres

Președintele american Donald Trump a făcut publică vineri imaginea unui nou pașaport american, în ediție limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declarației de Independență a SUA, scriu agențiile de presă.

'Noul pașaport al SUA, în care se afirmă 'Bun venit, dar purtați-vă bine!'', a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

Imaginea îl arată pe președintele american cu privire sumbră, sprijinit de biroul său, cu semnătura sa și având în spate textul Declarației de Independență. Ea pare să se inspire dintr-un portret realizat de fotograful Casei Albe, Daniel Torok.

Pe a doua pagină se regăsește un tablou reprezentând semnarea Declarației de Independență în 1776, însoțit de fraza 'Statele Unite ale Americii 250'.



Casa Albă a publicat de asemenea această imagine cu legenda 'Pașaport Patriot'.

Departamentul de Stat nu a răspuns pentru moment solicitării AFP de comentarii.

Niciun președinte american aflat în funcție nu a figurat vreodată pe pașapoarte.

Acest anunț se înscrie în o serie de decizii care urmăresc să impună amprenta lui Donald Trump pe numeroase clădiri sau simboluri ale SUA, suscitând acuzații privind cultul personalității.

Semnătura lui Donald Trump va figura de asemenea pe viitoarele bancnote americane, o premieră pentru un președinte al SUA în funcție.

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