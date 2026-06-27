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Extern· 1 min citire
Donald Trump a lansat un nou pașaport american. Documentul conține fotografia președintelui SUA în el
Noul pașaport american. Foto: Truth social
Publicat27 iun. 2026, 12:07
SursăAgerpres
Președintele american Donald Trump a făcut publică vineri imaginea unui nou pașaport american, în ediție limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declarației de Independență a SUA, scriu agențiile de presă.
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