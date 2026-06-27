Avioane militare rusești și chineze, detectate în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 09:02

Avioane militare rusești și chineze au survolat sâmbătă Zona de Identificare a Apărării Aeriene a Coreei de Sud, cunoscută drept KADIZ. Potrivit armatei sud-coreene, aeronavele nu au încălcat spațiul aerian al țării.

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