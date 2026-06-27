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Avioane militare rusești și chineze, detectate în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud

Avioane militare Coreea de Sud

Avioane militare Coreea de Sud

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 09:02

Avioane militare rusești și chineze au survolat sâmbătă Zona de Identificare a Apărării Aeriene a Coreei de Sud, cunoscută drept KADIZ. Potrivit armatei sud-coreene, aeronavele nu au încălcat spațiul aerian al țării.

Coreea de Sud a monitorizat aproximativ 10 avioane militare în timp ce acestea se apropiau de zona aeriană. Armata a mobilizat avioane de vânătoare, care au efectuat manevre tactice pentru a preveni orice incident.

Aeronavele nu au intrat în spațiul aerian sud-coreean

Într-o scurtă declarație, armata sud-coreeană nu a precizat dacă a avut loc vreun incident în urma pătrunderii avioanelor în zona de identificare aeriană. Autoritățile au subliniat însă că spațiul aerian al Coreei de Sud nu a fost încălcat.

Zona de Identificare a Apărării Aeriene nu este același lucru cu spațiul aerian al unei țări. Este o zonă stabilită pentru ca aeronavele să poată fi identificate din timp, înainte să se apropie de teritoriul național. Scopul este prevenirea unor posibile încălcări ale spațiului aerian.

China și Rusia au mai intrat în KADIZ fără notificare

Potrivit practicilor internaționale, aeronavele ar trebui să notifice în prealabil țara vizată atunci când intră în zona sa de identificare a apărării aeriene. De asemenea, acestea ar trebui să transmită planul de zbor și informații despre localizare.

China și Rusia au intrat însă de mai multe ori în KADIZ în ultimii ani fără să anunțe în prealabil Coreea de Sud. Cele două țări au invocat, în astfel de cazuri, motive precum antrenamentele aeriene comune, potrivit site-ului Chosun.

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