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Extern· 2 min citire
Avioane militare rusești și chineze, detectate în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud
Avioane militare Coreea de Sud
Avioane militare rusești și chineze au survolat sâmbătă Zona de Identificare a Apărării Aeriene a Coreei de Sud, cunoscută drept KADIZ. Potrivit armatei sud-coreene, aeronavele nu au încălcat spațiul aerian al țării.
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