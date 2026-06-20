Petrișor Peiu lansează un nou atac: „Trompetele PSD ne reproșează că nu vrem să votăm un nou guvern format fără AUR”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reacționat vehement la presiunile publice privind refuzul AUR de a susține un nou guvern, acuzând că acestea vin din partea „trompetelor PSD”.
Peiu reamintește că, în 2025, Guvernul Bolojan, susținut de USR, a fost instalat la propunerea lui Nicușor Dan și cu voturile PSD, în timp ce toți parlamentarii AUR au votat împotrivă. La 5 mai 2026, același guvern a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de AUR, la care s-a alăturat ulterior PSD.
Peiu: „Nu vor să voteze un guvern AUR, pentru că ei nu vor să plece Bolojan sau USR”
„Iar acum ni se reproșează tot nouă că nu vrem să votăm un nou guvern PSD-Nicusor Dan, format fără noi. Și cine ne reproșează acest lucru - trompetele PSD!
Motiv să mă întreb retoric: dar de ce nu-i presează oamenii ăștia pe Nicușor Dan și pe PSD să voteze un guvern AUR? Răspunsul este cât se poate de banal: pentru că ei nu vor să plece Bolojan sau USR, ei vor doar sa își instaleze propriul guvern, guvernul Dan-PSD!”, a transmis Petrișor Peiu.