Publicat 20 iun. 2026, 09:34 Sursă Realitatea PLUS

Monica Macovei sare în apărarea protejatului ei, Ciprian Ciucu, și a lui Dominic Fritz. Fostul ministru al Justiției îl critică pe Nicușor Dan, după ce edilul Capitalei a fost plasat sub control judiciar, iar Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI pentru conflict de interese.

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