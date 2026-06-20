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Politica· 1 min citire
Monica Macovei sare în apărarea protejatului ei, Ciprian Ciucu
Monica Macovei
Publicat20 iun. 2026, 09:34
SursăRealitatea PLUS
Monica Macovei sare în apărarea protejatului ei, Ciprian Ciucu, și a lui Dominic Fritz. Fostul ministru al Justiției îl critică pe Nicușor Dan, după ce edilul Capitalei a fost plasat sub control judiciar, iar Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI pentru conflict de interese.
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