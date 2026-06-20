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Politica· 1 min citire

Monica Macovei sare în apărarea protejatului ei, Ciprian Ciucu

Monica Macovei

Monica Macovei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 09:34
SursăRealitatea PLUS

Monica Macovei sare în apărarea protejatului ei, Ciprian Ciucu, și a lui Dominic Fritz. Fostul ministru al Justiției îl critică pe Nicușor Dan, după ce edilul Capitalei a fost plasat sub control judiciar, iar Dominic Fritz a pierdut procesul cu ANI pentru conflict de interese.

În același mesaj, fostul ministru critică și hotărâri ale Tribunalului Ilfov, pe care le consideră fără competență legală, și susține că acestea ar fi vizat blocarea unor decizii interne ale PNL, inclusiv legate de organizarea congresului partidului.

Monica Macovei afirmă, de asemenea, că se fac presiuni asupra partidelor de dreapta.

„Nu cred că președintele Nicușor Dan și aripa pesedistă din PNL sunt străini de mizeriile de joi, ba chiar cred că le-au planificat cu intenția de a lovi și rupe PNL și USR”, a spus Macovei. 

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