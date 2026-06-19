Investigație: ultima zvâcnire a progresiștilor de a păstra puterea

Publicat 19 iun. 2026, 23:39 Sursă Realitatea PLUS

Disperare în tabăra liberalilor care îl susțin pe Ilie Bolojan. Apropiații premierului demis încearcă să blocheze formarea unui nou guvern. Este ultima zvâcnire a progresiștilor de a păstra puterea în România, prin Ilie Bolojan. O investigație marca Realitatea PLUS despre oamenii care se opun schimbării premierului și care sunt mizele lor.

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