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Politica· 2 min citire
George Simion: „Avem toate motivele pentru suspendarea președintelui!”
George Simion
Publicat13 iun. 2026, 08:24
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan trebuie suspendat pentru că nu respectă constituția. Sunt declarațiile făcute de George Simion. Liderul AUR spune că motivul principal este faptul că a propus un premier care nu a luat nici măcar 50 de mii de voturi și complotează împotriva românilor.
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