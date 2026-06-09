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Politica· 1 min citire
George Simion, mesaj de forță după decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu
9 iun. 2026, 10:05
George Simion (AUR)
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net
Liderul AUR, George Simion, a lansat un mesaj de forță și unitate la scurt timp după ce Călin Georgescu, fostul „candidat interzis”, a declarat că „întoarcerea la democrație înseamnă turul 2 înapoi”.
George Simion reafirmă că singura soluție este suspendarea președintelui pentru situația politică. Opoziția nu va vota noul guvern tehnocrat nominalizat de șeful statului.
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