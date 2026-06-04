George Simion, despre formarea noului guvern: „Nu are sprijin popular”. AUR anunță că va rămâne în opoziție

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj ferm înaintea anunțului privind formarea noului Executiv, susținând că viitorul guvern nu beneficiază de susținerea cetățenilor și reprezintă o continuare a unor decizii politice contestate de formațiunea sa.

Anunțul lansat de George Simion

Într-o declarație publică, George Simion a criticat negocierile și formulele politice care au condus la conturarea noului cabinet, afirmând că acesta nu reflectă voința unei părți importante a electoratului.

AUR își reafirmă poziția de opoziție

„La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației…

AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român!”, a declarat liderul AUR - George Simion.