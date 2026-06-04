20:55 – George Simion, anunțul serii la „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu

Sursă: Realitatea PLUS

George Simion face anunțul momentului, în direct la Culisele Statului Paralel de la ora 20 si 55 de minute. Ce spune liderul AUR după nominalizarea noului premier și cum se va schimba viitorul țării?

Este numirea lui Eugen Tomac o mișcare de geniu sau un blat politic? Anca Alexandrescu va demonta toate minciunile șmecherilor de la putere - Adevărul din spatele programului SAFE, tunurile date pe sub mână,

Cum au primit băieții deștepți bani fără licitație. Răspunsul halucinant al autorităților, cum justifică achizițiile de milioane de euro.

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