Grindeanu pune piciorul în prag la legea salarizării: "Dacă amendamentele noastre vor fi acceptate, o vom vota”

Publicat 21 iul. 2026, 14:29 Sursă Realitatea PLUS

Liderul PSD Sorin Grindeanu a explicat care sunt legile din PNRR pe care PSD social-democrații „La Codul administrativ n-avem nicio problemă, îl votăm. Legea legată de bonusurile de la ANAF și Vamă – n-avem nicio problemă, o votăm. Legile legate de decarbonizare – dacă vor fi redepuse la Senat și amendamentele lui Radu Oprea și UDMR sunt adoptate, le vom vota și pe acestea”, a spus liderul PSD. Grindeanu a precizat că PSD va susține și Codul urbanismului, dar cu un amendament: „Autorizațiile de construcție să treacă la Primăria Generală odată cu noul mandat, conform referendumului. Nu pot fi de acord să se întâmple mai repede, cât timp am un primar general acuzat că a luat șpagă de la dezvoltatori imobiliari.” În privința legii salarizării, Grindeanu a transmis că votul PSD depinde de acceptarea amendamentelor propuse de partid și de partenerii sociali: „Dacă amendamentele noastre vor fi acceptate, o vom vota.” Despre legea ANI, liderul PSD a spus că proiectul a fost depus recent și urmează să fie analizat: „Mâine am o întâlnire cu conducerea ANI, să văd dacă propunerea puterii nu știrbește competențele Agenției.” Grindeanu cere ca în lege să fie reintrodusă obligativitatea declarațiilor de avere, subliniind că aceasta este esențială pentru integritatea funcțiilor publice. „În momentul de față, această obligație trebuie clarificată”, a punctat el.le susțină și unde sunt necesare modificări. Liderul social‑democrat a trecut în revistă proiectele pe care partidul le votează fără rezerve și pe cele care depind de amendamente sau de redepunerea lor în Parlament.

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