Rusia ar putea ataca folosind drone ucrainene capturate. Polonia avertizează asupra unei operațiuni de diversiune

Polonia avertizează că Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru a pune la cale provocări sau operațiuni sub steag fals. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, susține că amenințarea rămâne „încă foarte ridicată” și că țara trebuie să fie pregătită pentru noi tentative de destabilizare.
Potrivit oficialului, Rusia ar fi capturat recent mai multe drone ucrainene. Acestea ar putea fi folosite pentru a crea impresia că anumite atacuri au fost lansate de Ucraina.
Polonia se teme de operațiuni sub steag fals
Kosiniak-Kamysz a afirmat că Rusia „a capturat recent un număr semnificativ de drone ucrainene”. El a adăugat că Moscova le-ar putea utiliza „ca mijloc de provocare pentru a induce în eroare și a desfășura operațiuni sub steag fals”. Situația urmează să fie analizată de comitetul guvernamental pentru securitate al Poloniei. Autoritățile de la Varșovia se tem că Rusia își intensifică tacticile de escaladare, în contextul războiului din Ucraina.
Ministrul polonez al Apărării a anunțat că avioane de luptă poloneze și suedeze au interceptat aeronave rusești deasupra Mării Baltice, în trei incidente petrecute săptămâna trecută. Acesta susține că Rusia testează în mod constant capacitatea de reacție a statelor din regiune.
„Ne confruntăm în permanență cu teste ale rezilienței sistemelor noastre de apărare antiaeriană și ale infrastructurii critice, în special în ceea ce privește activitățile din mediul online și bruiajul semnalului GPS”, a adăugat acesta.
Polonia se pregătește pentru noi provocări
Autoritățile se tem că Rusia ar putea încerca o provocare în Polonia sau în statele baltice, pentru a testa reacția și unitatea aliaților occidentali. Riscul unor astfel de acțiuni este analizat în special în contextul atacurilor tot mai frecvente ale Ucrainei asupra teritoriului rus.
„Împărtășim, fără excepție, opinia că situația este foarte instabilă și diferite tipuri de escaladare pot fi așteptate în săptămânile și lunile următoare”, a declarat premierul polonez Donald Tusk.
„Vom dori să ne pregătim împreună, ca grup de țări direct expuse acestui risc”, a adăugat acesta.
Serviciile de informații din Letonia estimează că Rusia nu are în prezent capacitatea militară de a deschide un nou front. Moscova ar putea însă recurge la atacuri cibernetice, bruiaj GPS, dezinformare și alte acțiuni de tip hibrid.