Rusia ar putea ataca folosind drone ucrainene capturate. Polonia avertizează asupra unei operațiuni de diversiune

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 14:07

Polonia avertizează că Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru a pune la cale provocări sau operațiuni sub steag fals. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, susține că amenințarea rămâne „încă foarte ridicată” și că țara trebuie să fie pregătită pentru noi tentative de destabilizare.

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