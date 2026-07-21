Ionuț Stroe, atac frontal la Ilie Bolojan: „Prioritatea nu este guvernarea, ci câștigarea disputelor din partid”

Ionuț Stroe, revocat luni seară din funcția de președinte al PNL Sector 4, îl atacă dur pe Ilie Bolojan. Deputatul susține că schimbările făcute în conducerea partidului nu urmăresc îmbunătățirea rezultatelor, ci îndepărtarea liberalilor care au opinii diferite de actuala conducere.
Stroe spune că ședința Biroului Politic Național ar fi trebuit să fie dedicată problemelor urgente ale țării. În schimb, aceasta s-ar fi concentrat pe înlocuirea unor lideri ai partidului cu persoane venite din alte formațiuni politice.
Ionuț Stroe îl acuză pe Bolojan de epurări în PNL
Deputatul liberal afirmă că partidul ar fi trebuit să discute despre deblocarea guvernării, Legea salarizării, problemele antreprenorilor și situația românilor afectați de blocajul sistemului informatic al Cadastrului. Potrivit acestuia, conducerea PNL a pus însă pe primul plan disputele interne.
„M-aș fi așteptat ca într-o ședință a unui partid care pretinde că este preocupat de guvernare să discutăm despre lucrurile care îi afectează cu adevărat pe români: deblocarea guvernării, legea salarizării, antreprenorii sufocați de taxe și birocrație sau despre românii care riscă să plătească TVA de 21% în loc de 9% doar pentru că sistemul informatic al Cadastrului este blocat. În schimb, ședința prelungită până după ora 22:00 a avut o singură miză: epurarea vechilor liberali din funcțiile de conducere pentru a face loc noilor „peneliști” ai domnului Ilie Bolojan. Vorbim despre foști useriști, reperiști, oameni veniți din SOS sau POT. Exact după modelul senatorului importat de la SOS la PNL Ialomița, care a votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, iar astăzi conduce organizația județeană. Se pare că acesta este noul standard de „liberal autentic”. În loc să încerce să reducă tensiunile din partid și să construiască o guvernare mai eficientă, conducerea PNL pare preocupată exclusiv de reglări de conturi interne. Pentru domnul Bolojan, prioritatea nu pare să fie guvernarea, ci câștigarea disputelor din interiorul partidului”, a spus Ionuț Stroe.
Revocarea de la conducerea PNL Sector 4 va fi contestată
Stroe a anunțat că va ataca în instanță decizia prin care a fost înlocuit de la conducerea organizației PNL Sector 4. El susține că este a patra încercare de revocare și că procedura folosită a mai fost anulată în trecut.
„Ieri am asistat la a patra încercare de a fi schimbat din funcția de președinte al PNL Sector 4. Ironia este că se folosește aceeași procedură care a fost deja anulată de Curtea de Arbitraj a PNL și sancționată de instanță. Sunt convins că și această decizie va avea aceeași soartă, pentru că o vom contesta.
Explicația juridică este simplă și ar trebui să fie înțeleasă de oricine: nu poți sancționa în 2026 rezultatele unor alegeri din 2024 folosind un articol introdus în Statut abia în 2025. Legea nu se aplică retroactiv. Este un principiu elementar de drept. Din păcate, domnul Bolojan preferă să mai arunce partidul într-un proces decât să respecte propriile reguli. Nici argumentele politice invocate împotriva mea nu rezistă unei analize serioase”, a mai menționat Stroe.
Stroe respinge acuzațiile privind rezultatele electorale
Deputatul susține că nu poate fi făcut singur responsabil pentru rezultatele obținute de PNL în București la alegerile locale din 2024. El spune că a preluat conducerea organizației cu doar cinci luni înainte de scrutin, iar scorurile au fost influențate de situația partidului la nivel național și de rezultatul candidatului pentru Primăria Capitalei.
„Am preluat conducerea organizației cu doar cinci luni înaintea alegerilor locale din 2024. Rezultatele din București au fost influențate în primul rând de contextul politic național, de prestația partidului la nivel central si de contraperformanța de 7,7% a candidatului PNL la Primăria Generală a Capitalei, Sebastian Burduja, nu de activitatea organizațiilor de sector. Mai mult, conducerea PNL a decis susținerea unor candidați comuni cu PSD la primăriile de sector. În urma acestui acord, PNL a câștigat sectoarele 1 și 6, un obiectiv politic important pentru București. În schimb, candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a obținut doar 7,7%, iar acest rezultat a tras în jos și scorul pentru Consiliul General, unde PNL București a obținut aproximativ 12%. Dacă într-adevăr criteriul este performanța electorală, atunci regulile ar trebui să fie aceleași pentru toată lumea. Dacă ele se aplică doar celor care au alte opinii decât conducerea, nu mai vorbim despre performanță, ci despre epurări cu eticheta schimbată”.
„Guvernarea are nevoie de soluții, nu de răfuieli interne”
Ionuț Stroe afirmă că PNL ar trebui să se concentreze pe problemele firmelor, taxele ridicate, blocajele de la Cadastru și întârzierea Legii salarizării. El acuză conducerea partidului că pierde timpul cu reglări de conturi și cu eliminarea celor care critică deciziile luate.
„Dincolo de toate aceste dispute, întrebarea rămâne aceeași: când se va ocupa PNL de problemele reale ale României? Firmele sunt sufocate de taxe și birocrație. Românii nu își pot cumpăra locuințe din cauza blocajelor din sistemul de cadastru. Legea salarizării întârzie. Guvernarea are nevoie de soluții, nu de răfuieli interne. Acestea sunt subiectele care ar trebui să preocupe Partidul Național Liberal și pe Ilie Bolojan. Nu încă o noapte pierdută pentru reglări de conturi și eliminarea colegilor care îndrăznesc să aibă o opinie diferită”, se arată în mesajul deputatului PNL.
Ionuț Stroe se numără printre liderii liberali revocați luni seară în ședința conducerii PNL. Acesta face parte din grupul criticilor lui Ilie Bolojan și contestă modul în care au fost operate schimbările din organizațiile partidului.