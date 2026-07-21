Ionuț Stroe, atac frontal la Ilie Bolojan: „Prioritatea nu este guvernarea, ci câștigarea disputelor din partid”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 15:34

Ionuț Stroe, revocat luni seară din funcția de președinte al PNL Sector 4, îl atacă dur pe Ilie Bolojan. Deputatul susține că schimbările făcute în conducerea partidului nu urmăresc îmbunătățirea rezultatelor, ci îndepărtarea liberalilor care au opinii diferite de actuala conducere.

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