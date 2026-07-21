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Politica· 1 min citire
Senatul este chemat din vacanță. Se pregătește o sesiune extraordinară pentru o serie de proiecte-cheie
Foto: Profimedia
Senatul ar putea intra din nou în activitate la sfârșitul lunii iulie, pentru dezbaterea și adoptarea unor proiecte legislative considerate esențiale pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
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