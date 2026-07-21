Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Senatul este chemat din vacanță. Se pregătește o sesiune extraordinară pentru o serie de proiecte-cheie

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 19:28

Senatul ar putea intra din nou în activitate la sfârșitul lunii iulie, pentru dezbaterea și adoptarea unor proiecte legislative considerate esențiale pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

În acest sens, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a convocat pentru miercuri ședințele Biroului permanent și ale Comitetului liderilor, în vederea declanșării procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare.

Biroul permanent și liderii grupurilor parlamentare se reunesc online

Potrivit anunțului transmis de Senat, ședința va avea loc miercuri, 22 iulie, începând cu ora 11:00, în format online.

Principalul punct aflat pe ordinea de zi îl reprezintă convocarea unei sesiuni extraordinare a Senatului în intervalul 27-31 iulie 2026.

Proiectele din PNRR, pe agenda sesiunii extraordinare

Senatorii vor fi chemați să dezbată și să voteze proiectele legislative necesare pentru respectarea jaloanelor asumate de România prin PNRR.

Potrivit Senatului, în cadrul sesiunii extraordinare vor fi analizate actele normative considerate necesare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de statul român în relația cu Comisia Europeană, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

senatpnrrsesiune extraordinaramircea abrudean

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe