Sorin Grindeanu cere înființarea unui comitet de criză. Scrisoarea șefului PSD pentru liderii politici

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți o scrisoare liderilor politici, în care solicită înființarea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului pentru gestionarea problemelor urgente cu care se confruntă România. Liderul social-democrat avertizează că blocajul guvernamental afectează grav capacitatea statului de a lua decizii, invocând situația din sistemul sanitar, creșterea prețurilor la carburanți, dificultățile din piața imobiliară și atacurile cibernetice asupra unor instituții publice.
”Lipsa deciziilor produce deja efecte grave”
”România traversează o perioadă în care blocajul guvernamental afectează capacitatea statului de a răspunde la problemele urgente ale țării.
Sunt domenii esențiale în care lipsa deciziilor produce deja efecte grave: spitalele de copii sunt afectate de blocarea angajărilor, prețurile la carburanți continuă să crească, iar atacurile cibernetice asupra platformelor critice ale statului, inclusiv asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, au blocat activitatea din piața imobiliară.
Dacă până la 31 iulie nu vom adopta o măsură legislativă tranzitorie, toate tranzacțiile imobiliare vor avea aplicată o cotă de TVA de 21%. Ceea ce va adânci criza din sectorul construcțiilor.
Dacă nu vom suplimenta urgent, prin măsuri legislative, schema de personal din Sănătate, deficitul de personal din zonele critice, ultimul exemplu fiind Secția ATI de la Spitalul Marie Curie, va duce la degradarea iremediabilă a serviciilor din spitale.
Dacă nu vom repune în funcțiune mecanismul de compensare a prețurilor la combustibili, vom avea o nouă explozie a prețurilor pentru români”, a transmis Sorin Grindeanu.
”Propun constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului”
Liderul social-democrat propune constituirea unui grup de lucru informal, format din reprezentanții tuturor partidelor parlamentare, care să pregătească în regim de urgență măsurile legislative necesare până la instalarea unui Guvern cu puteri depline.
”În aceste condiții critice, vă propun constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Subliniez că este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică.
Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm și să pregătim, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații.
Rezultatul activității acestui grup de lucru va constitui, alături de proiectele legislative asumate prin PNRR, care vor aduce României peste 3 miliarde de euro, baza sesiunii extraordinare a Parlamentului pe care intenționez să o convoc săptămâna viitoare, astfel încât să adoptăm toate măsurile urgente de care România are nevoie.
Dincolo de disensiunile politice, avem datoria de a asigura funcționarea statului și de a proteja interesele cetățenilor. Acest grup de lucru ar urma să funcționeze exclusiv până la instalarea unui Guvern cu puteri depline”, a mai spus acesta.
Președintele Camerei Deputaților a facut apel la liderii politici să ”vă alăturați acestui demers, în spiritul responsabilității față de România și față de cetățenii pe care îi reprezentăm”.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026