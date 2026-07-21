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Politica· 2 min citire
A fost instalată platforma pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Ilie Bolojan:”Este cel mai mare proiect din România”
FOTO: Facebook- Ilie Bolojan
Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat, marți dimineață, finalizarea instalării platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, subliniind că acesta este cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din România.
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