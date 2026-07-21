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Politica· 2 min citire

A fost instalată platforma pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Ilie Bolojan:”Este cel mai mare proiect din România”

FOTO: Facebook- Ilie Bolojan

FOTO: Facebook- Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 10:26

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat, marți dimineață, finalizarea instalării platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, subliniind că acesta este cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din România.

”Lucrările vor continua și în următoarele luni”

”Ieri, Romgaz și OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, cel mai mare proiect de gaze naturale din România.

Structura de susținere a platformei a fost montată și fixată pe fundul mării. Are o înălțime totală de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, fiind transportată și instalată cu nave speciale în ultimele luni.

Instalarea platformei și a conductei de 160 de km, care face legătura cu țărmul, sunt etapele esențiale ale proiectului. Lucrările vor continua și în următoarele luni, prin realizarea tuturor racordurilor, și se vor finaliza cu testarea instalațiilor, astfel încât exploatarea gazului să înceapă din anul viitor”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

”Exploatarea gazelor transformă România într-un actor relevant în furnizarea securității energetice”

Șeful Executivului a subliniat că exploatarea gazelor din Marea Neagră este un proiect strategic în domeniul energiei pentru țara noastră.

”Noile cantități de gaz vor permite relansarea industrială, asigurarea îngrășămintelor pentru agricultură din producția internă (combinatul Azomureș), în condiții bune pentru agricultori, precum și asigurarea gazului necesar consumului locuințelor la un preț stabil în anii următori.

Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un actor relevant în furnizarea securității energetice în regiune și în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Mulțumesc echipelor de proiect ale celor două companii pentru respectarea programului de lucrări”, a mai spus premierul interimar.

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