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Politica· 1 min citire
Mișcări de trupe în PNL. Biroul Politic Național a decis schimbarea conducerilor a șase filiale
Mișcări de trupe în PNL
Publicat20 iul. 2026, 23:44
SursăAgerpres
Biroul Politic Național (BPN) al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de luni, demiterea președinților și dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.
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