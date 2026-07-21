A fost instalată platforma pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Ilie Bolojan:”Este cel mai mare proiect din România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 10:26

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat, marți dimineață, finalizarea instalării platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, subliniind că acesta este cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din România.

Distribuie articolul