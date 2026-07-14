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Tentativă de sabotaj feroviar la Constanța: circulația trenurilor, afectată temporar

Tren

Tren

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 17:17

Compania Națională de Căi Ferate (CFR) SA acuză o tentativă de sabotaj în zona stației Constanța, după ce circulația feroviară a fost afectată temporar marți după-amiaza, în urma semnalării unei mărci de siguranță amplasate în gabaritul căii ferate.

Potrivit comunicatului CFR SA, la ora 14:10, mecanicul trenului R 8819, operat de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători (CFR Călători) SA, a observat prezența obiectului pe diagonala 23-25, între Constanța Grupa Tehnică și intrarea în Stația CF Constanța.

Poliția, sesizată imediat. Obiectul a fost îndepărtat

Trenul se deplasa din Grupa Tehnică spre Stația CF Constanța, pentru gararea la linia 2. Prezența obiectului în gabarit a afectat temporar circulația feroviară pe firul II Constanța–Palas.

CFR SA a sesizat imediat Poliția Transporturi Feroviare, care a trimis un echipaj la fața locului pentru cercetări. La ora 14:35, obiectul a fost îndepărtat, iar gabaritul căii ferate a fost eliberat, circulația reluându-se la scurt timp.

Compania a explicat că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația pe o linie învecinată. Amplasarea acesteia în gabaritul de circulație putea genera consecințe grave pentru siguranța feroviară.

„CFR SA condamnă ferm orice comportament care poate afecta infrastructura feroviară şi siguranţa circulaţiei trenurilor. Circumstanţele producerii incidentului şi responsabilitatea persoanelor implicate urmează să fie stabilite de instituţiile competente”, se arată în comunicat.

CFR SA reamintește că accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzis.

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