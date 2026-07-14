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Social· 2 min citire
Tentativă de sabotaj feroviar la Constanța: circulația trenurilor, afectată temporar
Tren
Compania Națională de Căi Ferate (CFR) SA acuză o tentativă de sabotaj în zona stației Constanța, după ce circulația feroviară a fost afectată temporar marți după-amiaza, în urma semnalării unei mărci de siguranță amplasate în gabaritul căii ferate.
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