Tentativă de sabotaj feroviar la Constanța: circulația trenurilor, afectată temporar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 17:17

Compania Națională de Căi Ferate (CFR) SA acuză o tentativă de sabotaj în zona stației Constanța, după ce circulația feroviară a fost afectată temporar marți după-amiaza, în urma semnalării unei mărci de siguranță amplasate în gabaritul căii ferate.

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