Primăria Capitalei a ieșit la vânătoare de mașini parcate ilegal. Șoferii riscă să plătească 1.000 de lei pentru o singură greșeală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:57

Șoferii din București care își lasă mașinile în locuri interzise vor avea în curând motive serioase să fie mult mai atenți. Primăria Capitalei pregătește repunerea în funcțiune a serviciului de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar, iar costurile pentru recuperarea unui vehicul vor ajunge la 1.000 de lei.

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