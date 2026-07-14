Primăria Capitalei a ieșit la vânătoare de mașini parcate ilegal. Șoferii riscă să plătească 1.000 de lei pentru o singură greșeală

Șoferii din București care își lasă mașinile în locuri interzise vor avea în curând motive serioase să fie mult mai atenți. Primăria Capitalei pregătește repunerea în funcțiune a serviciului de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar, iar costurile pentru recuperarea unui vehicul vor ajunge la 1.000 de lei.
Măsura vizează în special zonele aglomerate din centrul orașului, unde trotuarele, intersecțiile și stațiile de transport public sunt frecvent blocate de autoturisme lăsate la întâmplare.
Ridicarea mașinii îi va costa pe șoferi 1.000 de lei
Municipalitatea anunță că serviciul de ridicare a mașinilor va deveni operațional în aproximativ două luni. Deși în ultimii șapte ani nu a fost ridicat niciun autoturism de către Primăria Capitalei, autoritățile spun că sistemul va fi pus din nou în funcțiune.
Șoferii care își vor găsi mașina pe platformă vor avea de achitat o factură consistentă pentru a o recupera. Costul total al operațiunii va fi de 1.000 de lei, sumă care include 400 de lei pentru ridicarea autoturismului, 300 de lei pentru transport și alți 300 de lei pentru depozitare.
Practic, o singură parcare neregulamentară îi poate costa pe conducătorii auto cât o vacanță de weekend.
Bucureștiul se confruntă de ani buni cu lipsa locurilor de parcare
Problema locurilor de parcare continuă să fie una dintre cele mai mari dificultăți pentru șoferii din Capitală. Numărul mare de autoturisme și insuficiența spațiilor disponibile îi determină pe mulți să lase mașinile în locuri unde staționarea este interzisă.
Autoritățile susțin însă că această practică afectează circulația și creează probleme atât pentru ceilalți șoferi, cât și pentru pietoni.
Trotuarele și stațiile STB, ocupate de mașini
Nemulțumirile vin și din partea pietonilor, care reclamă că în numeroase cartiere trotuarele au fost transformate în parcări improvizate. În multe situații, oamenii sunt obligați să coboare pe carosabil pentru a putea trece.
Printre zonele în care astfel de situații sunt întâlnite frecvent se numără Piața Unirii, Piața Universității, Piața Victoriei, Piața Romană și Șoseaua Ștefan cel Mare. Pe lângă trotuare, autoturismele sunt lăsate adesea în intersecții sau chiar în stațiile STB, îngreunând circulația și accesul mijloacelor de transport în comun.
Primăria pregătește două spații pentru depozitarea autoturismelor ridicate
Pentru ca noul sistem să funcționeze, Primăria Capitalei intenționează să amenajeze două depozite în care vor fi duse vehiculele ridicate de pe domeniul public.
Cele două spații vor avea o capacitate totală de aproximativ 300 de autoturisme, iar investiția necesară pentru realizarea lor este estimată la 10 milioane de lei.
Odată cu punerea în funcțiune a serviciului de ridicare, șoferii care aleg să parcheze neregulamentar în București riscă nu doar să nu își mai găsească mașina acolo unde au lăsat-o, ci și să plătească 1.000 de lei pentru a o recupera.