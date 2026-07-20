Elita politică și financiară a Ucrainei își gestionează imperiile de miliarde de euro pe Coasta de Azur, în timp ce țara e devastată de conflict. Tentativa de asasinat cu bombă din Monaco a readus în prim plan lumea secretă a oligarhilor Kievului cu afaceri pe Malul Mediteranei, departe de front.
Deși Monaco e recunoscut la nivel global pentru securitatea sa strictă și statutul de refugiu al bogaților lumii, această aparență a dispărut odată cu explozia controlată de la distanță.
Ținta atentatului a fost Vadim Ermolaev, în vârstă de 58 de ani, care este și el un membru al elitei politice și financiare ucrainene. În urma atacului realizat cu o precizie militară, partenera sa a suferit răni extrem de grave și se află în stare critică, în timp ce fiul lor de 13 ani a suferit, de asemenea, arsuri și răni provocate de schije.
Anchetă internațională după atentatul din Monaco
Atentatul din Monaco a declanșat o anchetă internațională complexă. Principalul suspect identificat de camerele de supraveghere și de martori este o femeie de 39 de ani de origine ucraineană, cu reședința în Germania. La câteva zile de la atentat, femeia a fost găsită moartă în apropiere de Kiev, în timp ce era căutată de Interpol.
Două piste analizate de anchetatori
Pista principală e reprezentată de o reglare de conturi în lumea crimei organizate. O publicație ucraineană sugerează că disputa ar fi plecat de la împărțirea unor teritorii de influență și datorii neachitate în orașul Dnipro, locul de origine al miliardarului ucrainean.
În paralel, autoritățile din Monaco și Franța iau în calcul și o pistă politică. Vadim Ermolaev a fost ținta unor sancțiuni personale impuse chiar de Volodimir Zelenski pe o perioadă de 10 ani, iar serviciul ucrainean de informații l-a inclus pe o listă de cetățeni bogați care ar fi fugit din țară. Totul după ce acesta a continuat activitățile economice în Crimeea Ocupată, unde companiile plăteau impozite care ajungeau în bugetul Federației Ruse.
„Este evident că, dacă implicarea serviciilor ucrainene a fost dovedită în mod definitiv, pe de o parte, într-o tentativă de asasinat care i-a vizat pe ucrainenii ce locuiau în mod legal pe teritoriul Principatului Monaco, la doar 100 de metri de Franța, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în Europa. Acest lucru ar fi foarte grav. Pe de o parte, fără îndoială pentru sprijinul economic acordat Ucrainei și, cu siguranță, pentru susținerea politică și pentru sprijinul opiniei publice față de ajutorul acordat Ucrainei” a spus Claude Moniquet, jurnalist francez.
Cine sunt membrii „Batalionului Monaco”
În acest fel se arată încă o dată că elita financiară și politică ucraineană și-a asigurat confortul și siguranța pe Riviera Franceză, în timp ce tinerii țării sunt măcelăriți pe front. Unii membrii ai „Batalionul Monaco”, după cum sunt supranumiți de serviciile Kievului, au afaceri mari chiar și în România. În capul listei se află cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov, mangatul cărbunelui și oțelului și proprietarul clubului Șahtior Donetsk.
Afacerile din România ale lui Rinat Ahmetov
Cel mai bogat om din Ucraina a cumpărat energie regenerabilă produsă în România. Contractul de achiziție acoperă 110 megawați de capacitate instalată în active eoliene și solare din țara noastră. În paralel, Rinat Ahmetov vrea să cumpere Combinatul Sideurgic Liberty Galați, după ce prețul de licitație a scăzut de la 709 de milioane de euro la 444.
Un reprezentant al companiei lui Ahemtov s-a întâlnit la București cu Mihai Jurcă, șeful Cancelariei prim-ministrului interimar Ilie Bolojan, pentru a discuta despre preluarea Liberty Galați. Miliardarul a fost recent în România, la înmormântarea marelui antrenor Mircea Lucescu. Un alt membru controversat al Batalionului Monaco cu afaceri în România este miliardarul Victor Pinchuk, care a cumpărat compania ArcelorMittal Roman.
Ascensiunea lui Victor Pinchuk
Victor Pinchuk a profitat de-a lungul anilor de mai multe privatizări dubioase facilitate de guvernele socrului său. Oligarhul este ginerele fostului președinte al Ucrainei, Leonid Kucima. Perioada în care socrul lui Victor Pinchuk conducea Ucraina, este considerată una dintre cele mai corupte.
Atunci și oligarhul ucrainean și-a construit imperiul. În anul 2004, miliardarul a achiziționat alături de cel mai bogat ucrainean o fabrică de oțel în schimbul a 800 de milioane de dolari. Totul în timp ce făcea parte din Parlamentul Ucrainei.