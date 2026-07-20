Afacerile de miliarde de euro ale oligarhilor ucraineni stabiliți la Monaco. Cel mai bogat vrea să cumpere Liberty Galați

Publicat 20 iul. 2026, 23:59 Sursă Realitatea PLUS

Elita politică și financiară a Ucrainei își gestionează imperiile de miliarde de euro pe Coasta de Azur, în timp ce țara e devastată de conflict. Tentativa de asasinat cu bombă din Monaco a readus în prim plan lumea secretă a oligarhilor Kievului cu afaceri pe Malul Mediteranei, departe de front.

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