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Politica· 1 min citire

Fost premier, mesaj pentru români: „Puneți-vă bani deoparte!”

Florin Cîțu

Florin Cîțu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 17:48
SursăRealitatea PLUS

Florin Cîțu avertizează românii să pună bani deoparte! Fostul premier a declarat că taxele vor crește și mai mult, din moment ce statul are nevoie de bani ca să pună în practică noua lege a salarizării.

Florin Cîțu: „Românii se vor confrunta cu taxe mai mari și inflație mai mare!”

În acest context, Florin Cîțu a transmis: „Puneți-vă bani deoparte, trebuie să plătiți miliardele în plus pentru legea salarizării unitare. Pe termen scurt: taxe mai mari. Pe termen mediu: inflație mai mare”.

Totodată, fostul premier a scos în evidență faptul că țara noastră trece printr-o situație economică mai dificilă decât acum doi ani, când a fost majorat TVA-ul de teama retrogradării României în categoria Junk.

În acest context, fostul premier a pus sub semnul întrebării independența agențiilor de rating și spune că acestea ar servi narativul guvernamental.

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