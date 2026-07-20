Fost premier, mesaj pentru români: „Puneți-vă bani deoparte!”

Publicat 20 iul. 2026, 17:48 Sursă Realitatea PLUS

Florin Cîțu avertizează românii să pună bani deoparte! Fostul premier a declarat că taxele vor crește și mai mult, din moment ce statul are nevoie de bani ca să pună în practică noua lege a salarizării.

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