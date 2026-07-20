Sindicatul Metrorex amenință cu greva generală din cauza noii Legi a salarizării: „Este o formă netă de sclavie modernă”

Sindicaliștii de la metrou se alătură protestelor din Sănătate și avertizează că ar putea declanșa greva generală dacă noul proiect al Legii salarizării va merge mai departe în forma actuală. Unitatea Sindicatul Liber Metrou susține că măsurile pregătite de Guvern ar reduce puternic veniturile angajaților, într-o perioadă în care inflația a dus deja la creșterea costurilor de trai.
O eventuală oprire a activității la metrou ar putea avea efecte majore asupra Capitalei, având în vedere că ultima grevă a paralizat Bucureștiul. Deocamdată, sindicaliștii își anunță sprijinul pentru angajații din Sănătate și transmit că nu vor accepta prevederile care le-ar afecta veniturile.
Sindicatul Metrorex se alătură protestelor SANITAS
Unitatea Sindicatul Liber Metrou a anunțat luni că susține acțiunile organizate de Federația SANITAS. Reprezentanții angajaților de la metrou acuză Guvernul că promovează măsuri care îi afectează direct pe salariați și critică folosirea angajamentelor din PNRR pentru justificarea reducerii veniturilor.
„Astăzi, Unitatea Sindicatul Liber Metrou este alături de colegii sindicaliști din Federația SANITAS, în demersul acestora față de politică distructivă dusă de Guvernul României. Toată lumea invocă PNRR-ul, dar acesta a fost o politică de trădare a salariaților din sănătate și nu numai.
Nu poți veni după 5 ani de recorduri în creșterea ratei inflației și să spui „tăiem veniturile” că nu ne mai permitem sau că așa ne-au angajat cei de la USR față de Europa. O rată a inflației cumulată pe ultimii 5 ani, de peste 40%, iar tu Guvern al României, vii astăzi să ceri reducerea veniturilor cu 40%”, au transmis, luni, sindicaliștii de la Metrorex.
Sindicaliștii spun că veniturile nu pot fi reduse după anii de inflație
Reprezentanții USLM susțin că angajații au pierdut deja putere de cumpărare din cauza inflației înregistrate în ultimii ani. În aceste condiții, o nouă reducere a veniturilor ar pune și mai multă presiune asupra salariaților, inclusiv asupra celor care lucrează în transportul subteran și în sistemul sanitar.
Sindicaliștii afirmă că proiectul noii Legi a salarizării nu poate fi acceptat și cer renunțarea la măsurile care ar duce la scăderea veniturilor. Mesajul transmis Guvernului este că angajații sunt pregătiți să treacă la proteste mai dure dacă solicitările lor nu vor fi luate în calcul.
Sindicatul de la metrou amenință cu greva generală
Unitatea Sindicatul Liber Metrou folosește un ton dur la adresa proiectului și susține că prevederile propuse ar însemna o formă de exploatare a angajaților. Organizația sindicală își exprimă sprijinul pentru protestele din Sănătate și avertizează că nemulțumirile ar putea duce la declanșarea unei greve generale.
„Cine poate accepta așa ceva? Ce solicită guvernul prin noul proiect al Legii Salarizării Unitare este o formă netă de sclavie modernă. USLM nu poate acceptă așa ceva, o reducere a veniturilor când în ultimele 18 luni, rată inflației a fost de peste 15%. USLM își exprimă clar și răspicat sprijinul față de salariații din sănătate. Legea nu ne poate impune să fim sclavii Europei. Dacă asta nu se înțelege va fi grevă generală”, mai transmit sindicaliștii.
O grevă la metrou ar putea bloca din nou Bucureștiul
Avertismentul este unul serios, în condițiile în care metroul reprezintă unul dintre principalele mijloace de transport pentru locuitorii Capitalei. Ultima grevă a angajaților Metrorex a paralizat Bucureștiul, iar oprirea trenurilor a creat probleme majore pentru oamenii care depind zilnic de transportul subteran.
Sindicatul nu a anunțat deocamdată data unei eventuale greve generale, însă transmite că această variantă rămâne pe masă. Decizia va depinde de modul în care Guvernul va răspunde nemulțumirilor legate de proiectul Legii salarizării și de solicitările formulate de angajații din sectoarele bugetare.