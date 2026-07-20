Sorin Grindeanu: „PSD nu susține actuala Lege a salarizării. Taie din banii profesorilor, medicilor și militarilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 14:14

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va susține actuala formă a Legii salarizării, pe motiv că proiectul îi nemulțumește pe angajații din sistemul public și ar reduce veniturile profesorilor, medicilor și militarilor. Liderul social-democrat spune că partidul lucrează împreună cu organizațiile sindicale la mai multe amendamente, astfel încât legea să devină mai echitabilă, fără să depășească limitele bugetare.

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