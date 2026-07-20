Sorin Grindeanu: „PSD nu susține actuala Lege a salarizării. Taie din banii profesorilor, medicilor și militarilor
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va susține actuala formă a Legii salarizării, pe motiv că proiectul îi nemulțumește pe angajații din sistemul public și ar reduce veniturile profesorilor, medicilor și militarilor. Liderul social-democrat spune că partidul lucrează împreună cu organizațiile sindicale la mai multe amendamente, astfel încât legea să devină mai echitabilă, fără să depășească limitele bugetare.
Declarațiile vin într-un moment decisiv pentru proiect, în condițiile în care PSD ar putea finaliza amendamentele până luni seară, iar marți ar urma să aibă loc noi discuții la Palatul Cotroceni. Grindeanu a precizat că Legea salarizării și Legea integrității nu au fost încă depuse în Parlament.
Sorin Grindeanu: PSD nu poate vota actuala formă a Legii salarizării
Liderul PSD a explicat că Florin Manole a încheiat discuțiile cu reprezentanții sindicatelor, iar partidul analizează în prezent modificările cerute de aceștia. Scopul declarat este construirea unei variante care să reducă inechitățile, dar care să țină cont și de banii disponibili la buget.
„În ceea ce privește legea salarizării, am fost informat de către colegul meu, Florin Manole ca, finalizat întâlnirile cu sindicatele. PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.”
Poziția exprimată de Grindeanu arată că social-democrații condiționează susținerea proiectului de introducerea amendamentelor discutate cu sindicatele. În lipsa unor schimbări consistente, legea nu ar urma să primească voturile PSD în Parlament.
Ce proiecte legislative susține PSD
Sorin Grindeanu a prezentat și poziția partidului față de celelalte proiecte aflate în discuție. El a precizat că PSD susține modificarea Codului administrativ, sistemul de recompensare a performanței pentru angajații ANAF și ai vămilor, precum și Codul urbanismului, cu o condiție legată de București.
„În continuare, legea salarizării și legea integrității nu au fost depuse la Parlament. În ceea ce privește proiectele existente, poziția Partidului Social Democrat este foarte clară. În urma analizei pe care am făcut-o cu colegii mei, vă pot spune așa. Unu, legea privind modificarea codului administrativ este ok și o susține. Doi, legea privind sistemul de recompensare a performanței pentru angajații din ANAF și vamă este ok și o susține.”
În cazul legii privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, PSD susține varianta care include amendamentele depuse împreună cu UDMR. Proiectul fusese respins în luna iunie în Senat, după ce nu a strâns numărul necesar de voturi.
„Trei, legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, care a picat în iunie la Senat, așa cum bine știți, din lipsă de voturi, o susținem în forma care conține amendamentele depuse de PSD și UDMR.”
Condiția pusă de PSD pentru Codul urbanismului
În privința Codului urbanismului, Sorin Grindeanu a declarat că partidul susține proiectul, însă cere ca transferul autorizațiilor de construire către Primăria Generală a Capitalei să se aplice abia din mandatul următor. Liderul PSD și-a justificat poziția prin situația actualului primar general.
„Patru, codul urbanismului este ok și îl susținem, dar cu mențiunea că pentru București, autorizațiile de construire trebuie să treacă la Primăria Generală, conform referendumului, dar din mandatul următor. Nu suntem de acord să susținem acest demers acum, când în funcția de primar general se află un om care este anchetat de DNA tocmai pentru că ar fi luat șpagă ca să dea autorizații.”
Grindeanu susține că adoptarea celor patru proiecte ar permite României să folosească peste trei miliarde de euro pentru investiții. Banii ar putea fi direcționați către continuarea lucrărilor la autostrăzi, spitale și școli.
„Toate aceste legi însumează, cele patru, însumează peste 3 miliarde de euro pe care România îi poate folosi pentru a continua construcția de autostrăzi, spitale și școli.”
PSD pregătește amendamente împreună cu sindicatele
Legea salarizării rămâne însă proiectul care provoacă cele mai mari tensiuni. Sindicatele din mai multe sectoare bugetare au criticat forma actuală, iar PSD încearcă să strângă toate amendamentele înaintea noilor discuții care ar urma să aibă loc la Palatul Cotroceni.
Sorin Grindeanu a transmis clar că partidul nu va accepta o lege care reduce veniturile unor categorii importante de angajați. În același timp, social-democrații spun că modificările trebuie construite astfel încât să poată fi susținute din bugetul public.
PSD așteaptă legea integrității în Parlament
În privința legii integrității, Grindeanu a spus că PSD va analiza proiectul după ce acesta va ajunge în Parlament. Partidul nu va vota însă o formă care ar reduce, în urma unei decizii politice, atribuțiile Agenției Naționale de Integritate.
„Vă asigur că Partidul Social-Democrat va susține doar o variantă care nu slăbește la ordin politic din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate”, a afirmat Sorin Grindeanu.
Acesta a lansat și un atac la adresa USR, susținând că reprezentanții partidului nu ar trebui să profite de urgența adoptării proiectelor din PNRR pentru a rezolva problemele juridice ale propriilor lideri.
„Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil și n-ar avea voturile noastre”, a mai spus Grindeanu.
Sorin Grindeanu susține că România este neguvernată
Liderul PSD a declarat că actuala criză guvernamentală a dus la blocarea instituțiilor statului și la apariția unor probleme grave în mai multe domenii. El a oferit drept exemple situația din spitalele de copii, creșterea prețurilor la carburanți și atacurile cibernetice asupra platformelor statului.
„Este evident că în acest moment România este neguvernată. Instituțiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. Spitalele de copii, așa cum am văzut, suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură”, a declarat Sorin Grindeanu.
Acesta a atras atenția și asupra problemelor înregistrate de platforma Agenției Naționale de Cadastru, despre care a spus că este vizată de atacuri cibernetice repetate. Potrivit liderului PSD, blocajele afectează întreaga piață imobiliară. Grindeanu a mai avertizat că persoanele care au cumpărat locuințe cu TVA de 9% ar putea ajunge să plătească o cotă de 21% de la 1 august, în lipsa unei reglementări adoptate rapid.
Propunere pentru înființarea unei comisii de criză
În acest context, Sorin Grindeanu a propus înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului. Din această structură ar urma să facă parte reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare, care să pregătească amendamentele necesare pentru deblocarea problemelor urgente.
„Având în vedere toate aceste aspecte și multe alte lucruri urgente care țin de administrarea curentă a țării, lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului, care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României”, a declarat liderul PSD.
Amendamentele pregătite de această comisie, împreună cu proiectele din pachetul PNRR, ar urma să reprezinte principalele teme ale unei sesiuni parlamentare extraordinare, care să fie organizată cât mai curând.
Grindeanu a spus că, dincolo de diferențele politice, parlamentarii au responsabilitatea de a colabora pentru adoptarea măsurilor urgente de care statul are nevoie.
„Indiferent de opțiunile politice, cei aleși în Parlament au datoria de a elabora sau de a colabora pentru elaborarea și adoptarea reglementărilor urgente pentru deblocarea funcționării statului și pentru protejarea intereselor celor care i-au votat”, a declarat liderul PSD.
Potrivit acestuia, comisia de criză propusă ar urma să funcționeze până la învestirea unui guvern cu puteri depline, cu acordul tuturor grupurilor parlamentare.
„Această comisie de criză ar putea să funcționeze, în mod normal, dacă și ceilalți sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcțional cu puteri depline”, a afirmat Sorin Grindeanu.
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