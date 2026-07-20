PNL cere sesiune extraordinară în Parlament. Miza este uriașă – aproape 3 miliarde de euro din PNRR

Partidul Național Liberal anunță că susține convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare începând de săptămâna viitoare, pentru adoptarea proiectelor de lege necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Liberalii avertizează că întârzierea acestor reforme poate pune în pericol accesarea ultimei tranșe de granturi, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro.
Decizia a fost luată în cadrul ședinței Biroului Permanent Național al PNL, unde a fost analizat stadiul celor șase proiecte de lege considerate esențiale pentru respectarea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.
Șase proiecte de lege, în diferite stadii de pregătire
Potrivit PNL, președintele partidului, Ilie Bolojan, a prezentat situația proiectelor legislative aflate pe lista jaloanelor din PNRR. Patru dintre acestea sunt deja depuse în Parlament, iar alte două se află în etapa finală a consultării publice.
Proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității urmează să fie depus marți, 21 iulie, la Camera Deputaților, după încheierea consultării publice. De asemenea, proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice va fi depus miercuri, 22 iulie, la Senat.
„Biroul Permanent Național al Partidului Național Liberal a analizat astăzi, 20 iulie, stadiul proiectelor de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În cadrul ședinței, președintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat situația celor șase proiecte: patru sunt deja depuse la Parlament, iar celelalte două se află în etapa finală a consultării publice.
Proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității urmează să fie depus și înregistrat marți, 21 iulie, la Camera Deputaților, după finalizarea perioadei de consultare publică. Proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice urmează să fie depus miercuri, 22 iulie, la Senat” a transmis formațiunea politică într-un comunicat.
Liberalii și-au mandatat parlamentarii să voteze proiectele
În urma discuțiilor din conducerea partidului, Biroul Permanent Național a decis să mandateze grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat pentru susținerea adoptării tuturor celor șase proiecte de lege.
Potrivit liberalilor, fiecare jalon îndeplinit permite României să acceseze fonduri europene, iar adoptarea acestor acte normative este necesară pentru încasarea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, estimată la aproximativ 3 miliarde de euro.
PNL spune că legea salarizării trebuie să respecte condițiile Comisiei Europene
În comunicatul transmis, liberalii subliniază că reformele prevăzute în PNRR reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României din ultimii ani.
În ceea ce privește proiectul legii salarizării, PNL afirmă că acesta trebuie să respecte atât condițiile convenite cu Comisia Europeană, cât și posibilitățile reale ale bugetului de stat.
Formațiunea precizează că susține doar amendamentele compatibile cu jaloanele din PNRR și acceptate de Comisia Europeană, considerând că modificările care nu respectă aceste criterii riscă să blocheze accesul României la fondurile europene.
„Aceste reforme reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani. În ceea ce privește legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerințele convenite cu Comisia Europeană, cât și capacitatea reală a bugetului de stat. PNL susține amendamentele care sunt compatibile cu jaloanele PNRR și acceptate de Comisia Europeană. Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României”, mai transmite PNL.
Partidul Național Liberal consideră că, începând de săptămâna viitoare, Parlamentul poate fi convocat într-o sesiune extraordinară pentru dezbaterea și adoptarea proiectelor.
Liberalii anunță că vor participa la lucrările comisiilor și la ședințele de plen pentru ca actele normative să fie adoptate cât mai rapid.
”România nu își permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate și să protejeze interesele țării”, mai transmite PNL în finalul comunicatului.