PNL cere sesiune extraordinară în Parlament. Miza este uriașă – aproape 3 miliarde de euro din PNRR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 20:19

Partidul Național Liberal anunță că susține convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare începând de săptămâna viitoare, pentru adoptarea proiectelor de lege necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Liberalii avertizează că întârzierea acestor reforme poate pune în pericol accesarea ultimei tranșe de granturi, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro.

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