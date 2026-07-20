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Politica· 1 min citire

Mișcări de trupe în PNL. Biroul Politic Național a decis schimbarea conducerilor a șase filiale

Mișcări de trupe în PNL

Mișcări de trupe în PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 23:44
SursăAgerpres

Biroul Politic Național (BPN) al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de luni, demiterea președinților și dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Potrivit unui comunicat al PNL, decizia vizează organizațiile liberale din Ialomița, Galați, și sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București.

'Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea președintelui interimar, George Scarlat. Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL. Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare', se arată în comunicat.

Totodată,în cadrul ședinței de luni, Biroul Politic Național a validat propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP).

Din Consiliul Director al ISP urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului - Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan, precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru, mai precizează sursa citată.

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