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Politica· 2 min citire
Românii protestează, Bolojan nu renunță. Legea care taie salarii și crește veniturile demnitarilor, trimisă în Parlament
Ilie Bolojan
Publicat21 iul. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS
Premierul demis Ilie Bolojan continuă să îi sfideze pe români și merge mai departe cu legea salarizării în ciuda protestelor din stradă. În urma ședinței PNL, Ilie Bolojan a anunțat că proiectul va fi depus miercuri în Parlament și îi cheamă pe parlamentari din vacanță săptămâna viitoare, pentru a vota legea care crește salariile demnitarilor și le scade pe ale românilor de rând. Astăzi ar urma să aibă loc noi discuții la Palatul Cotroceni între reprezentanții partidelor și cei ai Administrației Prezidențiale pe noua lege a salarizării, conform Realitatea PLUS.
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