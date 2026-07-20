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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan crede că a găsit soluția pentru facturi mai mici. Fără guvern deplin, dar cu planuri uriașe la energie
Ilie Bolojan
Publicat20 iul. 2026, 17:56
SursăRealitatea PLUS
Bolojan crede că a găsit soluția salvatoare pentru România și promite facturi mai ieftine la energie. Din poziția de interimar la Ministerul Energiei, premierul demis anunță investiții de sute de milioane de euro pentru contoare inteligente.
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