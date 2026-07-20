Ilie Bolojan crede că a găsit soluția pentru facturi mai mici. Fără guvern deplin, dar cu planuri uriașe la energie

Publicat 20 iul. 2026, 17:56 Sursă Realitatea PLUS

Bolojan crede că a găsit soluția salvatoare pentru România și promite facturi mai ieftine la energie. Din poziția de interimar la Ministerul Energiei, premierul demis anunță investiții de sute de milioane de euro pentru contoare inteligente.

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