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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan crede că a găsit soluția pentru facturi mai mici. Fără guvern deplin, dar cu planuri uriașe la energie

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 17:56
SursăRealitatea PLUS

Bolojan crede că a găsit soluția salvatoare pentru România și promite facturi mai ieftine la energie. Din poziția de interimar la Ministerul Energiei, premierul demis anunță investiții de sute de milioane de euro pentru contoare inteligente.

Fără Executiv, dar cu plan pentru contoarele inteligente

În timp ce România trece printr-o perioadă de criză politică, Ilie Bolojan anunță investiții de 250 de milioane de euro în energie.

Planul prevede montarea a 800.000 de contoare inteligente și construirea unor baterii mari pentru stocarea energiei.

Autoritățile spun că aceste măsuri ar putea reduce pierderile din rețea și ar putea ajuta la scăderea facturilor.

Din această sumă, 100 de milioane de euro vor fi folosite pentru contoare care vor arăta exact cât consumă fiecare român, iar 150 de milioane de euro pentru sisteme de stocare care să ajute rețeaua atunci când consumul de energie este foarte mare.

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