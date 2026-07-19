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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan, mesaj de ziua Forțelor Aeriene Române: ”Apărarea României se construiește prin investiții constante”

FOTO: Guvernul României

FOTO: Guvernul României

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 11:38

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, duminică, cu ocazia Zilei Forțelor Aeriene Române, că apărarea României se construiește prin investiții constante, infrastructură modernă, tehnologie performantă și, mai ales, prin oameni bine pregătiți.

”Astăzi îi omagiem pe cei care contribuie la siguranța spațiului aerian al României”

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a subliniat că dezvoltarea Forțelor Aeriene, modernizarea echipamentelor și susținerea personalului militar și civil vor rămâne direcții importante pentru Guvern.

”Astăzi îi omagiem pe cei care, prin profesionalism și disciplină, contribuie în fiecare zi la siguranța spațiului aerian al României. Fie că își desfășoară activitatea în cabinele aeronavelor, în bazele aeriene, în centrele de comandă, în unitățile tehnice sau în instituțiile de formare, oamenii Forțelor Aeriene își îndeplinesc misiunea cu responsabilitate și competență”, a scris Bolojan.

”La mulți ani Forțelor Aeriene Române”

Totodată, șeful Executivului a spus că, în calitate de stat aliat în NATO, România își asumă nu doar beneficiile securității colective, ci și obligația de a contribui activ la apărarea flancului estic.

”La mulți ani Forțelor Aeriene Române și tuturor celor care le reprezintă cu onoare!”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

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