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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, mesaj de ziua Forțelor Aeriene Române: ”Apărarea României se construiește prin investiții constante”
FOTO: Guvernul României
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, duminică, cu ocazia Zilei Forțelor Aeriene Române, că apărarea României se construiește prin investiții constante, infrastructură modernă, tehnologie performantă și, mai ales, prin oameni bine pregătiți.
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