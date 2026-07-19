Ilie Bolojan, mesaj de ziua Forțelor Aeriene Române: ”Apărarea României se construiește prin investiții constante”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 11:38

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, duminică, cu ocazia Zilei Forțelor Aeriene Române, că apărarea României se construiește prin investiții constante, infrastructură modernă, tehnologie performantă și, mai ales, prin oameni bine pregătiți.

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