Atac dur la adresa Dianei Buzoianu. Un sociolog o acuză că zâmbește în timp ce litoralul se prăbușește. „Pune bomboana pe coliva turismului românesc”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 17:02

Sociologul Bogdan Bucur, lector universitar la Departamentul de Sociologie al Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a lansat o critică la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după o postare publicată de aceasta de pe litoralul Mării Negre.

Distribuie articolul