Atac dur la adresa Dianei Buzoianu. Un sociolog o acuză că zâmbește în timp ce litoralul se prăbușește. „Pune bomboana pe coliva turismului românesc”

Sociologul Bogdan Bucur, lector universitar la Departamentul de Sociologie al Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a lansat o critică la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după o postare publicată de aceasta de pe litoralul Mării Negre.
În opinia sa, mesajul transmis de ministru, în care anunță continuarea controalelor efectuate de inspectorii de mediu, contrastează puternic cu situația economică în care se află litoralul românesc. Sociologul susține că imaginile și tonul optimist al postării nu reflectă realitatea din stațiunile de la Marea Neagră.
„Dincolo de zâmbetul acela fericit este însă dezastrul”
Bogdan Bucur afirmă că, deși situația actuală a litoralului nu îi poate fi imputată ministrului Mediului, mesajul public transmis de aceasta este nepotrivit în contextul dificultăților prin care trece turismul românesc.
„Diana Buzoianu postează fericită și imperturbabilă de pe litoralul Mării Negre, probabil din Mamaia, anunțând că vor continua controalele inspectorilor de mediu.
Dincolo de zâmbetul acela fericit postat ieri, care probabil a atras aproape 50.000 de reacții, este însă dezastrul, care nu i se datorează ei neapărat, dar se întrevede, chiar și în fotografie, dincolo de conturul trupului ministerial”, a scris sociologul pe Facebook.
Critici la adresa controalelor desfășurate pe litoral
În continuarea mesajului, lectorul universitar pune sub semnul întrebării utilitatea controalelor de mediu într-o perioadă în care, potrivit afirmațiilor sale, activitatea economică de pe litoral este puternic afectată.
Acesta susține că stațiunea Mamaia este aproape pustie și afirmă că o mare parte dintre terase, hoteluri și restaurante sunt închise.
„Doamna ministru ne spune că a mai controlat și amendat niște terase la mare. Toată Mamaia însă este goală. Nu mai exista nisip la Mamaia. Nimeni nu este practic pe litoral. Litoralul românesc este deșertificat. Nu înțeleg ce mai poate fi controlat pe un litoral fără oameni și cu 80% din terase, hoteluri și restaurante închise. Pe cine oare mai amendează?”, a transmis Bogdan Bucur.
Sociologul vorbește despre „absolutism moral”
În aceeași postare, Bogdan Bucur afirmă că imaginea transmisă de Diana Buzoianu este, în opinia sa, reprezentativă pentru ceea ce criticii USR reproșează formațiunii politice.
El invocă expresia latină „Fiat iustitia, pereat mundus”, pe care o traduce prin „Să se facă dreptate, chiar dacă ar pieri lumea”, pentru a descrie ceea ce consideră a fi abordarea ministrului.
„Zâmbetul ăla fericit plasat peste dezastrul economic al litoralului Mării Negre indică ceea ce este detestabil, pentru multă lume, la USR: absolutismul moral de tip „Fiat iustitia, pereat mundus”, adică „Să se facă dreptate, chiar dacă ar pieri lumea”. Păi dacă dispare lumea, ce justiție mai e aia fără oameni? Ce rost au controalele de mediu în niște stațiuni abandonate și aproape uitate. Ce să mai controlezi când aproape nu mai e nicio activitate economică pe litoral?”, a scris sociologul.
„Pune bomboana pe coliva turismului românesc”
În finalul mesajului, Bogdan Bucur precizează că nu o consideră pe Diana Buzoianu responsabilă pentru situația în care se află litoralul românesc, însă apreciază că atitudinea și comunicarea publică a acesteia sunt nepotrivite în actualul context.
„Repet, situația aceasta nu i se datorează dânsei, dar dânsa este cea care pune bomboana pe coliva turismului românesc la Marea Neagră. Bomboana pare să fie dulce, coliva amară.”