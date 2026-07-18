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Politica· 1 min citire

PSD și-a nuanțat poziția privind o eventuală guvernare alături de AUR

George Simion în mijlocul oamenilor

George Simion în mijlocul oamenilor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iul. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS

PSD s-a răzgândit și nu închide ușa unei guvernări cu AUR, și nici pe cea a anticipatelor, după cum a declarat chiar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu. De altfel, scenariul anticipatelor nu mai pare atât de improbabil în rândul liderilor politici, potrivit Realitatea Plus.

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu susține că lucrează la strângerea unei majorități în jurul PSD, și se așteaptă la un deznodământ până la finalul verii.

Toate acestea după ce, AUR apare în toate sondajele pe primul loc cu undeva la 40%, adică dublu față de alegerile trecute.

Cât despre alegerile anticipate, deși sunt rețineri din partea președintelui Nicușor Dan, atât șeful statului, cât și partidele politice nu exclud acest scenariu, mai ales în contextul neîntelegerilor dintre partide.

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