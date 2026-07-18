Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
PSD și-a nuanțat poziția privind o eventuală guvernare alături de AUR
George Simion în mijlocul oamenilor
Publicat18 iul. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS
PSD s-a răzgândit și nu închide ușa unei guvernări cu AUR, și nici pe cea a anticipatelor, după cum a declarat chiar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu. De altfel, scenariul anticipatelor nu mai pare atât de improbabil în rândul liderilor politici, potrivit Realitatea Plus.
Citește și
- 10:39Luis Lazarus, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan:”Du-te la Oradea, ne-am săturat. Nu vrem să te mai vedem”
- 08:47Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Alegerile anticipate sunt singura soluție pentru a salva țara - VIDEO
- 00:00Fondatorul ONG-ului mufat la banii publici: ”Procedura guvernamentală nu e încheiată, s-a facut o preselecție”
- 23:40Ciucu, despre cele 50 de șantiere din Capitală: „Prefer ca oamenii să mă înjure că fac”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News