PSD și-a nuanțat poziția privind o eventuală guvernare alături de AUR

Publicat 18 iul. 2026, 10:37 Sursă Realitatea PLUS

PSD s-a răzgândit și nu închide ușa unei guvernări cu AUR, și nici pe cea a anticipatelor, după cum a declarat chiar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu. De altfel, scenariul anticipatelor nu mai pare atât de improbabil în rândul liderilor politici, potrivit Realitatea Plus.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PSDaurguvernaresorin grindeanu