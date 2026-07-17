Fondatorul ONG-ului mufat la banii publici: ”Procedura guvernamentală nu e încheiată, s-a facut o preselecție”

Publicat 18 iul. 2026, 00:00 Actualizat 18 iul. 2026, 00:01 Sursă Realitatea PLUS

Două dintre cele trei ONG-uri prezentate zilele trecute de șeful Secretariatului General al Guvernului în cadrul programului de finanțare destinat societății civile sunt conduse de persoane cu un trecut controversat. Potrivit unei investigații, este vorba despre Asociația Europeană pentru Promovarea Turismului și Tradițiilor „TraciaLand” și Asociația Noua Slovă, două dintre cele nouă organizații declarate eligibile în cadrul unui apel de proiecte finanțat cu 2,2 milioane de lei. Costel Oprea, unul dintre fondatorii ONG-ului controversat a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu a primit niciun ban și că a existat doar o preselecție, iar până în acest moment nu a primit niciun ban. Mai mult, Realitatea PLUS a solicitat și puncte de vedere de la Dan Reșitnec, șeful SGG, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns.

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