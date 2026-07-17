Fondatorul ONG-ului mufat la banii publici: ”Procedura guvernamentală nu e încheiată, s-a facut o preselecție”

Două dintre cele trei ONG-uri prezentate zilele trecute de șeful Secretariatului General al Guvernului în cadrul programului de finanțare destinat societății civile sunt conduse de persoane cu un trecut controversat. Potrivit unei investigații, este vorba despre Asociația Europeană pentru Promovarea Turismului și Tradițiilor „TraciaLand” și Asociația Noua Slovă, două dintre cele nouă organizații declarate eligibile în cadrul unui apel de proiecte finanțat cu 2,2 milioane de lei. Costel Oprea, unul dintre fondatorii ONG-ului controversat a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu a primit niciun ban și că a existat doar o preselecție, iar până în acest moment nu a primit niciun ban. Mai mult, Realitatea PLUS a solicitat și puncte de vedere de la Dan Reșitnec, șeful SGG, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns.
Ies la iveală noi detalii despre banii dați cu dedicație de gașca Bolojan-USR, din Guvern. Potrivit lumeapolitica.ro, Asociația Noua Slovă are legături cu partidul condus de Ilie Bolojan. Controversele au început după ce șeful SGG, Dan Reșitnec, apropiat al lui Fritz, a scris despre procedura de acordare, de către instituția pe care o reprezintă, a sumei de 2,2 milioane lei „pentru dezvoltarea mai multor parteneriate cu organizații ale societății civile, în proiecte cu impact real în comunități.”
„Nu e nicio vorbă de faptul că noi am fi primit 500 de mii de euro, este o calomnie. Nu am absolut niciun ban, am spus de atatea ori, în acest moment procedura guvernamentala nu e incheiată, s-a facut o preselecție a 9 proiecte, care au depășit 70 de puncte, noi am fost pe penultimul loc, 73,6 puncte. De primit urmează, nu stiu dacă o sa primim bani, pentru că de abia în perioada următoare s-a spus că se va face o evaluare”
Deși nu are pagină de internet și nu a făcut în cele două luni de activitate niciun proiect similar cu cel finanțat de Guvern, ONG-ul ar urma să coordoneze ”una dintre cele mai ample cercetări despre starea societății civile românești, cu dezbateri organizate simultan în cinci orașe mari; Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și Craiova.”
ONG-ul misterios, la o adresă unde figurează o căsuță de la țară
ONG-ul misterios a fost înregistrat, înainte cu două luni să câștige jumătate de milion de euro de la Guvern, la o adresă unde figurează o căsuță „ca la țară”. Coincidentă sau nu, femeia din spatele acestei asociații este Virginia Oprea.
Ea a fost numită de PNL, în 2021, în Consiliul de Administrație al Service Ciclop, companie aflată sub controlul Primăriei Municipiului București. Funcția este extrem de importantă pentru că cine controlează Service Ciclop controlează numirile în toate consiliile de administrație de la celelalte firme ale municipalității.
Oamenii de lângă Bolojan, câștiguri pe bandă rulantă
Și în timp ce românilor li se spune că nu sunt bani, oamenii de lângă Bolojan beneficiază de câștiguri pe bandă rulantă. Potrivit declarației de avere, în care apare și ternul din Colibași, unde își are sediul asociația „premiată” de Guvern, Virginia Oprea a primit 30.000 de lei pentru reprezentarea în Consiliul de Administrație al Service Ciclop.
În 2022, 2023 și 2024, cealaltă firmă a Virginiei Oprea, VGO Co Antreprenor SRL a parafat și ea cinci contracte cu același muzeu din Prahova. La ele se mai adaugă un contract cu Hidro Prahova. Toate afacerile au fost făcute fără licitație și au fost rapid atribuite companiei patronată de Virginia Oprea, deși această firmă nu avea niciun angajat.
În scandal, a intervenit și liderul PSD, Sorin Grindeanu, care acuză PNL și USR că vor să rămână în continuare la Palatul Victoria pentru a mai încheia contracte cu dedicație.
„Aici e o chestiune de blocaj care va avea un sfârșit. Votul pentru (n.r. demiterea Guvernului Bolojan) cu un număr record de 281 de voturi în Parlament spune ceva. Eu cred că (n.r. PNL și USR) vor să rămână în continuare acolo pentru că mai au de încheiat contracte. Și am văzut inclusiv astăzi cum un ONG apărut în urmă cu câteva luni a primit o finanțare de câteva milioane”, a declarat Sorin Grindeanu.