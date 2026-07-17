Doi foști miniștri PSD au ajuns la același preot de pe Muntele Athos. Mesajele publicate aproape în același timp

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 16:42

Doi foști miniștri ai PSD, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan, au publicat aproape simultan imagini din Muntele Athos, unde s-au fotografiat cu același preot și au relatat întâlnirea pe paginile lor de Facebook.

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