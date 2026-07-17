Negocieri tensionate la Cotroceni pe Legea Salarizării. Sindicatele cer 20 de miliarde, dar Guvernul pune limita la 12 miliarde. Decizia finală se ia marți

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iul. 2026, 14:19

Consultările de la Palatul Cotroceni privind noua lege a salarizării unitare au intrat într-o fază critică. Consilierul prezidențial Radu Burnete și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, au prezentat vineri schița de proiect liderilor politici. Discuțiile tehnice au scos la iveală o prăpastie uriașă între pretențiile din sistemul public și realitatea bugetară agreată cu reprezentanții Comisiei Europene.

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