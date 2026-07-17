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Politica· 1 min citire

Donald Trump: „China a cumpărat alegătorii la alegerile din 2020!”

Donald Trump

Donald Trump

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 iul. 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS

Președintele Donald Trump anunță că va declasifica informații critice care dezvăluie toate vulnerabilitățile din infrastructura electorală a Americii. Acesta susține că datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China. Totodată, Trump acuză că agențiile de spionaj americane nu au dezvăluit datele compromise ale alegătorilor în 2020.

Donald Trump: „Datele oamenilor au fost cumpărate, furate sau piratate!”

„Documentele acoperă cinci domenii majore de îngrijorare.

În primul rând, acestea arată că, pe parcursul mai multor ani, începând cu ciclul electoral din 2020, Republica Populară Chineză a desfășurat ceea ce se consideră a fi cea mai mare operațiune de compromitere a datelor electorale din istorie, care a dus la obținerea ilegală de către China a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani.

Aceste informații includ nume, adrese, numere de telefon, preferințe politice și alte date sensibile.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.

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