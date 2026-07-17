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Politica· 1 min citire
Donald Trump: „China a cumpărat alegătorii la alegerile din 2020!”
Donald Trump
Publicat17 iul. 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS
Președintele Donald Trump anunță că va declasifica informații critice care dezvăluie toate vulnerabilitățile din infrastructura electorală a Americii. Acesta susține că datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China. Totodată, Trump acuză că agențiile de spionaj americane nu au dezvăluit datele compromise ale alegătorilor în 2020.
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