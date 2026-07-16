ONG-ul mufat la bani publici, legături cu partidul lui Bolojan

Publicat 16 iul. 2026, 22:52 Sursă Realitatea PLUS

Ies la iveală noi detalii despre banii dați cu dedicație de gașca Bolojan-USR, din Guvern. Potrivit lumeapolitica.ro, Asociația Noua Slovă are legături cu partidul condus de Ilie Bolojan. Controversele au început după ce șeful SGG, Dan Reșitnec, apropiat al lui Fritz, a scris despre procedura de acordare, de către instituția pe care o reprezintă, a sumei de 2,2 milioane lei „pentru dezvoltarea mai multor parteneriate cu organizații ale societății civile, în proiecte cu impact real în comunități.” Proiectul a fost câștigat chiar de Asociația Noua Slovă, un ONG înființat pe 1 aprilie, într-o comună din județul Giurgiu, adică chiar în fieful omului lui Bolojan, Dan Motreanu.

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