ONG-ul mufat la bani publici, legături cu partidul lui Bolojan

Ies la iveală noi detalii despre banii dați cu dedicație de gașca Bolojan-USR, din Guvern. Potrivit lumeapolitica.ro, Asociația Noua Slovă are legături cu partidul condus de Ilie Bolojan. Controversele au început după ce șeful SGG, Dan Reșitnec, apropiat al lui Fritz, a scris despre procedura de acordare, de către instituția pe care o reprezintă, a sumei de 2,2 milioane lei „pentru dezvoltarea mai multor parteneriate cu organizații ale societății civile, în proiecte cu impact real în comunități.” Proiectul a fost câștigat chiar de Asociația Noua Slovă, un ONG înființat pe 1 aprilie, într-o comună din județul Giurgiu, adică chiar în fieful omului lui Bolojan, Dan Motreanu.
Deși nu are pagină de internet și nu a făcut în cele două luni de activitate niciun proiect similar cu cel finanțat de Guvern, ONG-ul ar urma să coordoneze ”una dintre cele mai ample cercetări despre starea societății civile românești, cu dezbateri organizate simultan în cinci orașe mari; Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța și Craiova.” Într-o postare pe Facebook, Noua Slovă susține că „Asociația a fost selectată dintr-un număr de 14 cereri de finanțare, plasându-se pe locul 8, cu 73,66 de puncte ( 3 puncte mai sus de minimul necesar) din 9 asociații admise. Cinci asociații ar fi fost descalificate pentru că nu ar fi întrunit un număr minim de 70 de puncte. În dosarul depus pentru această finanțare, am înaintat CV-urile echipei Asociației Noua Slovă care ar urma să implementeze proiectul.”
ONG-ul misterios a fost înregistrat, înainte cu două luni să câștige jumătate de milion de euro de la Guvern, la o adresă unde figurează o căsuță „ca la țară”. Coincidentă sau nu, femeia din spatele acestei asociații este Virginia Oprea. Ea a fost numită de PNL, în 2021, în Consiliul de Administrație al Service Ciclop, companie aflată sub controlul Primăriei Municipiului București. Funcția este extrem de importantă pentru că cine controlează Service Ciclop controlează numirile în toate consiliile de administrație de la celelalte firme ale municipalității.
Oamenii de lângă Bolojan, câștiguri pe bandă rulantă
Și în timp ce românilor li se spune că nu sunt bani, oamenii de lângă Bolojan beneficiază de câștiguri pe bandă rulantă. Potrivit declarației de avere, în care apare și terenul din Colibași, unde își are sediul asociația „premiată” de Guvern, Virginia Oprea a primit 30.000 de lei pentru reprezentarea în Consiliul de Administrație al Service Ciclop. Șefa asociației Noua Slovă este asociată și în două SRL-uri: VGO SRL și VGO & CO ANTREPRENOR SRL. Prima firmă a încheiat prin atribuire directă trei contracte cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, instituție subordonată Consiliului Județean, condus în 2021 și 2023, de Iulian Dumitrescu, baronul liberal cu Lamborghini care ulterior a fost scos de DNA din jocurile politice.
În 2022, 2023 și 2024, cealaltă firmă a Virginiei Oprea, VGO Co Antreprenor SRL a parafat și ea cinci contracte cu același muzeu din Prahova. La ele se mai adaugă un contract cu Hidro Prahova. Toate afacerile au fost făcute fără licitație și au fost rapid atribuite companiei patronată de Virginia Oprea, deși această firmă nu avea niciun angajat. În 2024, VGO Co Antreprenor a rulat în total 111.000 de lei din care 75.000 de lei au fost încasați de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Prahova.
În scandal, a intervenit și liderul PSD, Sorin Grindeanu, care acuză PNL și USR că vor să rămână în continuare la Palatul Victoria pentru a mai încheia contracte cu dedicație.
„Aici e o chestiune de blocaj care va avea un sfârșit. Votul pentru (n.r. demiterea Guvernului Bolojan) cu un număr record de 281 de voturi în Parlament spune ceva. Eu cred că (n.r. PNL și USR) vor să rămână în continuare acolo pentru că mai au de încheiat contracte. Și am văzut inclusiv astăzi cum un ONG apărut în urmă cu câteva luni a primit o finanțare de câteva milioane”, a declarat Sorin Grindeanu.