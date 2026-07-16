Grindeanu, mesaj dur în criza politică: „Există forțe care vor să prelungească această situație"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 19:35

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că impasul politic privind numirea unui nou guvern riscă să se prelungească, acuzând PNL și USR că mențin deliberat starea de blocaj. Într-o intervenție televizată, Grindeanu a spus că România nu poate rămâne la nesfârșit cu un guvern demis și a subliniat că „existența unui executiv stabil este esențială, indiferent cine se află la putere sau în opoziție”.

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