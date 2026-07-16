Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Grindeanu, mesaj dur în criza politică: „Există forțe care vor să prelungească această situație"

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 19:35

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că impasul politic privind numirea unui nou guvern riscă să se prelungească, acuzând PNL și USR că mențin deliberat starea de blocaj. Într-o intervenție televizată, Grindeanu a spus că România nu poate rămâne la nesfârșit cu un guvern demis și a subliniat că „existența unui executiv stabil este esențială, indiferent cine se află la putere sau în opoziție”.

Dacă vorbim de dorința mea personală, vreau să avem guvern cât mai repede. Dar, politic, e greu de crezut că se va întâmpla. Există forțe – PNL și USR – care doresc să perpetueze această stare, care nu e bună pentru România. PSD e în opoziție, dar nu am văzut în această perioadă decât injurături la adresa PSD. Asta nu ține loc nici de foame, nu scade prețul la motorină sau la alimentele de bază. Avem nevoie de un guvern stabil, a declarat Grindeanu, la un post TV.

Liderul PSD a explicat că partidul nu are, în acest moment, cele 233 de voturi necesare pentru formarea unei majorități, dar nici celelalte formațiuni nu reușesc să strângă sprijinul necesar. „Suntem cei mai aproape de a face acest lucru. Am speranța că vom avea această majoritate”, a punctat el.

Grindeanu a vorbit și despre negocierile din ultimele zile, menționând că Varujan Vosganian a propus reluarea fostei coaliții, cu un guvern politic, iar Kelemen Hunor a venit cu mai multe scenarii, inclusiv un „guvern de armistițiu” care să închidă PNRR și să pregătească bugetul pe 2027.

PSD a fost de acord cu ambele variante. De aici și argumentul că unii doresc continuarea acestei stări de fapt. E foarte simplu: contracte pentru digitalizare, ONG-uri de casă, licitații câștigate peste noapte… Am văzut în presa de dreapta lucruri care m-au mirat, a spus Grindeanu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sorin grindeanublocaj pnrrilie bolojanPSD

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe