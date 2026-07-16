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Politica· 2 min citire
Grindeanu, mesaj dur în criza politică: „Există forțe care vor să prelungească această situație"
Sorin Grindeanu, liderul PSD
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că impasul politic privind numirea unui nou guvern riscă să se prelungească, acuzând PNL și USR că mențin deliberat starea de blocaj. Într-o intervenție televizată, Grindeanu a spus că România nu poate rămâne la nesfârșit cu un guvern demis și a subliniat că „existența unui executiv stabil este esențială, indiferent cine se află la putere sau în opoziție”.
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