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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan, mesaj la 164 de ani de la înființarea MAI: „Este un pilon al statului român”

Ilie Bolojan (foto: Facebook)

Ilie Bolojan (foto: Facebook)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:28

Ilie Bolojan a participat la evenimentul dedicat împlinirii a 164 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prilej cu care a transmis un mesaj ferm de recunoștință și respect față de angajații instituției.

Premierul interimar a subliniat importanța muncii depuse de zecile de mii de cadre care intervin prompt pentru protejarea societății, indiferent de dificultatea circumstanțelor.

Bolojan: „Am considerat că este important să le mulțumesc celor care sunt acolo atunci când este nevoie de intervenția lor”

În declarația sa, Bolojan a evidențiat rolul fundamental pe care structurile de ordine publică și de intervenție în situații de urgență îl au în arhitectura națională.

„Ministerul Afacerilor Interne este un pilon al statului român, iar munca angajaților din acest minister contribuie, în fiecare zi, la siguranța cetățenilor, la apărarea proprietăților și la salvarea de vieți”, a transmis acesta, mulțumindu-le celor care își fac datoria cu seriozitate.

Mesajul s-a încheiat cu o urare adresată întregului personal din cadrul ministerului, marcând astfel momentul istoric al înființării instituției. „La mulți ani tuturor celor care fac parte din Ministerul Afacerilor Interne! Dumnezeu să aibă în pază România!”, a conchis Ilie Bolojan.

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