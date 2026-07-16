Radiografia crizelor politice din România. Premierii, dați jos prin moțiune sau prin protestele românilor

Publicat 16 iul. 2026, 16:23 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a devenit campionul incontestabil al celor mai lungi mandate interimare la conducerea Guvernului României. Premierul demis a atins azi borna celor 72 de zile în fruntea Executivului demis prin moțiune, depășindu-l astfel pe Emil Boc și Guvernul său interimar din 2009. În tot acest timp, în care Bolojan nu se lasă dus de la Palatul Victoria, criza politică și economică se adâncește, iar România e condusă de un Guvern cu puteri limitate care nu poate pune în practică reforme și legi cruciale. Realitatea PLUS vă arată care au fost cele mai importante guverne interimare din ultimii ani și cât au rămas acestea la conducerea țării.

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