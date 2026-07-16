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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, mesaj la 164 de ani de la înființarea MAI: „Este un pilon al statului român”
Ilie Bolojan (foto: Facebook)
Ilie Bolojan a participat la evenimentul dedicat împlinirii a 164 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prilej cu care a transmis un mesaj ferm de recunoștință și respect față de angajații instituției.
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