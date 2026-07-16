Alina Gorghiu, pune piciorul în prag: ”Mulţi dintre noi cerem de luni bune stop USR-izării PNL”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 14:15

Alina Gorghiu a afirmat joi că mesajele transmise de Alin Tișe reflectă o nevoie reală și tot mai puternică în partid de a avea o dezbatere serioasă despre viitorul PNL și al țării, subliniind că este doar o chestiune de timp până când acest dialog va căpăta un cadru oficial. Deputatul liberal a subliniat că ”mulţi dintre noi cerem de luni bune stop USR-izării PNL”.

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