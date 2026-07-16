Alina Gorghiu, pune piciorul în prag: ”Mulţi dintre noi cerem de luni bune stop USR-izării PNL”

Alina Gorghiu a afirmat joi că mesajele transmise de Alin Tișe reflectă o nevoie reală și tot mai puternică în partid de a avea o dezbatere serioasă despre viitorul PNL și al țării, subliniind că este doar o chestiune de timp până când acest dialog va căpăta un cadru oficial. Deputatul liberal a subliniat că ”mulţi dintre noi cerem de luni bune stop USR-izării PNL”.
”Alin Tişe exprimă astăzi o nevoie colectivă: aceea de a dezbate serios lucrurile care contează pentru PNL şi pentru ţară. Este ideea multor liberali cu experienţă, care gândesc la fel de luni bune. Şi este, cred, o problemă de zile până când acest spaţiu de dezbatere se va formaliza”, a declarat Alina Gorghiu pentru News.ro, după anunţul lui Alin Tişe privind lansarea unei Platforme Liberal-Conservatoare în interiorul PNL.
”Despre polul de dreapta cu USR am aflat de la televizor”
Cât despre polul de dreapta cu USR, Alina Gorghiu a subliniat că ”am aflat de la televizor. Că partidul va merge pe liste comune cu USR ni s-a comunicat public, ca un fapt împlinit — fără nicio dezbatere internă, fără o decizie a organismelor statutare, fără o consultare cu organizaţiile judeţene, cu primarii, cu membrii”.
Potrivit ei, un partid liberal-conservator îşi ia deciziile în interior, prin dezbatere şi vot, nu le află din emisiuni şi aceasta este problema de fond.
”Mulţi dintre noi cerem de luni bune stop USR-izării PNL. Este un proiect care nu a fost niciodată dezbătut în interiorul partidului, iar eu trăiesc cu tristeţea că, uneori, PNL pare captiv USR. Nu poţi reface unitatea unui partid liberal împrumutând discursul, metodele şi agresivitatea altcuiva. Nu poţi vorbi despre „identitate liberal-conservatoare” chiar în propoziţia în care anunţi liste comune cu USR”, subliniază Gorghiu.
Totodată, deputatul PNL a menţionat că ”tot aici este o altă mare diferenţă de viziune”.
”Ni se spune că PNL „se întăreşte identitar”. Cu ce izvor de identitate liberală vin parlamentarii aduşi de la SOS, de la POT sau de la PSD? Avem nevoie să scoatem în faţă resursa noastră — oameni crescuţi în partid, cu vechime şi cu rezultate —, nu să importăm oameni de la partide pe care le contestăm public. Când ataci un partid dimineaţa şi seara îi primeşti parlamentarii în funcţii, nu îţi întăreşti identitatea. Ţi-o pierzi. Un partid nu se conduce în nume propriu. PNL nu este proprietatea nimănui — nu e al unui om şi al cercului său. Este al zecilor de mii de membri, al primarilor şi consilierilor care fac treabă în comunităţile lor. Iar când lucrurile nu merg bine pentru partid tocmai fiindcă un lider construieşte totul pe persoana fizică, a spune asta deschis nu este trădare. Este un gest de asumare şi de responsabilitate”, arată Alina Gorghiu.
”Mulţi colegi mă sună şi îmi spun că sunt îngrijoraţi de direcţia de azi a PNL”
În plus, oficialul a precizat că nu vede de ce s-ar teme cineva de discuţii serioase, pentru că ”un partid puternic nu se teme de propriile dezbateri — se teme doar cine confunda unitatea cu uniformitatea şi loialitatea cu tăcerea”.
”Vă spun un lucru pe care îl ştiu direct: mulţi colegi mă sună şi îmi spun că sunt îngrijoraţi de direcţia de azi a PNL. Puţini o spun însă public, pentru că s-a instalat teama. De excludere, de marginalizare, de jigniri, de boti. Tocmai de aceea acest spaţiu va apărea — va fi vehiculul prin care ne vom putea exprima cu toţii, deschis, aşa cum e firesc într-un partid liberal. Eu rămân în PNL şi îmi voi spune punctul de vedere, ca întotdeauna. Nu împotriva partidului, ci pentru el — pentru ca PNL să se regăsească pe sine, ca partid liberal-conservator care îşi ia deciziile în interior, prin dezbatere şi vot, nu de la televizor”, a declarat Alina Gorghiu.