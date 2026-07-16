Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „S-au terminat banii de propagandă?”

Publicat 16 iul. 2026, 13:51 Sursă Realitatea PLUS

Senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că mărește taxele și reduce veniturile populației, în timp ce ar aloca 500.000 de euro unui ONG înființat în urmă cu doar două luni.

Distribuie articolul