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Politica· 2 min citire
Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „S-au terminat banii de propagandă?”
Daniel Zamfir
Publicat16 iul. 2026, 13:51
SursăRealitatea PLUS
Senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că mărește taxele și reduce veniturile populației, în timp ce ar aloca 500.000 de euro unui ONG înființat în urmă cu doar două luni.
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