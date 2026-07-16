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Politica· 2 min citire

Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „S-au terminat banii de propagandă?”

Daniel Zamfir

Daniel Zamfir

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 13:51
SursăRealitatea PLUS

Senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că mărește taxele și reduce veniturile populației, în timp ce ar aloca 500.000 de euro unui ONG înființat în urmă cu doar două luni.

Într-o postare publicată pe Facebook, social-democratul pune sub semnul întrebării scopul finanțării și susține că banii ar fi folosiți pentru promovarea imaginii lui Ilie Bolojan.

Daniel Zamfir: „Cum explici asta oamenilor?”

„CE S-A INTAMPLAT, ILIE?
S-AU TERMINAT BANII DE PROPAGANDA?

Pai, ce-ai facut, Ilie?
Cum explici asta oamenilor?

Cresti taxele si impozitele, le tai veniturile ca sa platesti propaganda sa te preaslaveasca??

Ca doar nu suntem atat de prosti sa credem ca cei 500.000 de euro(!!!) pe care tocmai i-ai dat un ONG proaspat infiintat de doua luni sunt pentru «cercetarea starii societatii civile din Romania»”, a scris Daniel Zamfir.

Senatorul PSD și-a continuat mesajul într-un ton critic, acuzându-l pe Ilie Bolojan de cinism și de preocupare excesivă pentru propria imagine.

„Cata nerusinare si dispret!
Esti cinic, Ilie! Nu-ti pasa decat de tine si de imaginea ta de «Mesia».
Ca Moise ai fost...”, a mai transmis parlamentarul.

Atac și la adresa unui susținător al lui Ilie Bolojan

Daniel Zamfir a criticat și o persoană pe care o numește „filozoful neamului” și „propagandistul răsuflat”, sugerând că aceasta ar fi fost implicată în promovarea lui Ilie Bolojan.

„Apropo, vad ca l-ai activat si pe «filozoful neamului» lingaul de serviciu, dealfel. Care-i pretul? Ce-i mai dai, propagandistului rasuflat?”, a încheiat senatorul PSD.

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