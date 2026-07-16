Ștefan Radu Oprea: Competitivitatea României trebuie să devină o prioritate strategică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 14:01

Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea a declarat că dezvoltarea competitivității economiei românești trebuie să reprezinte o prioritate strategică, anunțând continuarea dialogului dintre Partidul Social Democrat și reprezentanții mediului de afaceri.

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