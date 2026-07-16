Nicușor Dan, mesaj de Ziua Ministerului Afacerilor Interne:”Românii vor să vadă rezultate în lupta împotriva criminalității”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 15:01

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi un mesaj cu ocazia împlinirii a 164 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne, subliniind că instituția are un rol esențial în asigurarea siguranței cetățenilor. Șeful statului a arătat că, în contextul diversificării amenințărilor și formelor de criminalitate, românii așteaptă rezultate concrete și eficiență din partea structurilor MAI.

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