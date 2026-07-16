Ionuţ Stroe, salută demersul lui Alin Tișe: ”Avem nevoie de o dezbatere adevărată despre ce mai înseamnă astăzi PNL”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 15:51

Ionuț Stroe, unul dintre liberalii care au contestat desfășurarea Congresului extraordinar al partidului, a declarat joi că susține inițiativa lui Alin Tișe de a lansa o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul PNL. Deputatul PNL a subliniat că partidul are nevoie de o dezbatere reală privind identitatea și direcția sa.

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