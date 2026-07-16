Niculina Stelea (senator AUR): „Nicușor Dan are interese să continue practica urbanismului prin derogare”

Publicat 16 iul. 2026, 15:40 Actualizat 16 iul. 2026, 15:43

Senatorul AUR Niculina Stelea critică în termeni duri organizarea unei dezbateri la Cotroceni pe tema noului Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Aceasta susține că e un demers ilegitim și neconstituțional al Președintelui Nicușor Dan, care are interese personale în ceea ce privește urbanismul în București, câtă vreme acesta i-a chemat doar pe cei de la PSD, PNL, USR și UDMR, evitând celelalte formațiuni politice parlamentare.

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