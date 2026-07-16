Niculina Stelea (senator AUR): „Nicușor Dan are interese să continue practica urbanismului prin derogare”

Senatorul AUR Niculina Stelea critică în termeni duri organizarea unei dezbateri la Cotroceni pe tema noului Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Aceasta susține că e un demers ilegitim și neconstituțional al Președintelui Nicușor Dan, care are interese personale în ceea ce privește urbanismul în București, câtă vreme acesta i-a chemat doar pe cei de la PSD, PNL, USR și UDMR, evitând celelalte formațiuni politice parlamentare.
„Pare că Președintele României dorește în fiecare zi să ne arate că nu vrea să conducă țara și pentru cei aproape 50% dintre cetățenii români care nu l-au votat. Tot insistând cu discuții și consultări cu așa-zișii pro-occidentali care au generat criza politică, șeful statului ne arată, de fapt, că are interese mărunte în ceea ce privește construcțiile din București.
De altfel, referendumul său este și principalul element de blocaj. Ca să nu mai spunem că e evident o tentativă disperată de a îngrășa porcul înaintea Crăciunului în speranța că nu vom pierde cei 972 de milioane de euro atașați jalonului 315 din PNRR. Se știa de această obligație din 2021 și, timp de cinci ani, pe cei de la Putere i-a durut în cot. Asta pentru că nu s-a putut găsi un compromis între interesele administrației locale și ale investitorilor imobiliari (pe de o parte) și interesele de mediu și politica anti-construcții pe filieră USeRisto-Nicușoristă (de partea cealaltă)”, a declarat senatorul Niculina Stelea.
Reprezentanta AUR susține că forma dezbătută acum nu rezolvă problemele structurale ale sistemului când vine vorba de avizarea construcțiilor. Termenele de răspuns nu sunt scurtate și se merge în continuare pe formula în care administrațiile locale sunt încurajate să emită PUZ-uri și PUD-uri, ceea ce este generator de blocaje și corupție.
„Se păstrează legea junglei în care doar cei cu pile și intervenții vor fi rezolvați, iar cei cinstiți trebuie să stea la coadă să le vină sorocul. Se continuă practica urbanismului prin derogare. În loc să se pună prevederi clare privind respectarea Planurilor de Urbanism General (PUG-uri), se merge în continuare pe ideea mutării multor decizii în zona administrațiilor locale (cu celebrele PUZ-uri și PUD-uri). Or, acolo e corupția. Acolo se regăsește și explicația pentru care orașele noastre au ajuns să fie niște Frankenșteini în care zone alăturate nu au nimic în comun una cu cealaltă. Așa apar blocurile în zonă de case și benzinăriile între blocuri”, a declarat Niculina Stelea, secretar executiv al Biroului Permanent al Senatului României.
Nu în ultimul rând, o problemă legată de legislația discutată o reprezintă lejeritatea cu care construcții ilegale vor urma să fie băgate în legalitate în schimbul unor impozite mai mari. Aceasta este o formă de tranzacționism în care cei care încalcă legea sunt răsplătiți în schimbul unor contribuții suplimentare la bugetul de stat. Asta chiar dacă, în felul acesta, afectează interesele legitime ale cetățenilor.