Radiografia crizelor politice din România. Premierii, dați jos prin moțiune sau prin protestele românilor

Ilie Bolojan a devenit campionul incontestabil al celor mai lungi mandate interimare la conducerea Guvernului României. Premierul demis a atins azi borna celor 72 de zile în fruntea Executivului demis prin moțiune, depășindu-l astfel pe Emil Boc și Guvernul său interimar din 2009. În tot acest timp, în care Bolojan nu se lasă dus de la Palatul Victoria, criza politică și economică se adâncește, iar România e condusă de un Guvern cu puteri limitate care nu poate pune în practică reforme și legi cruciale. Realitatea PLUS vă arată care au fost cele mai importante guverne interimare din ultimii ani și cât au rămas acestea la conducerea țării.
Bolojan, campionul taxelor și al interimatului fără sfârșit
Ilie Bolojan a bătut mai întâi recordul pentru cea mai votată moțiune de cenzură din istoria Parlamentului României. În luna mai a acestui an, Guvernul său a fost demis după ce moțiunea inițiată de AUR a fost adoptată cu peste 280 de voturi. Decizia a venit după măsurile de austeritate, care au sărăcit populația. Înainte de votul de demitere, PSD s-a retras din coaliția de guvernare, iar Cabinetul Bolojan a rămas fără sprijinul principalului partener. Cu toate acestea, Ilie Bolojan a refuzat să plece de la Palatul Victoria și a rămas premier interimar, cu atribuții limitate. Executivul său demis, aflat încă la Palatul Victoria, a devenit cel mai longeviv Guvern interimar din istoria post-Revoluție.
În anul 2012, Emil Boc a plecat din fruntea Palatului Victoria în urma protestelor uriașe. Situația financiară a țării era în continuare fragilă după criza economică și măsurile de austeritate extrem de dure: majorarea TVA și a taxelor, tăierea salariilor cu 25% și a pensiilor cu 15%. Emil Boc a ajuns prima dată la șefia Guvernului pe 22 decembrie 2008. Un an mai târziu a fost demis prin moțiune de cenzură după ce PSD s-a retras de la guvernare. A rămas interimar și a fost reînvestit.
Ulterior, la Guvern a ajuns cabinetul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. A rezistat doar două luni și a fost demis prin moțiune de cenzură de opoziția de la acea vreme - Uniunea Social Liberală formată din PSD și PNL.
În cazul Guvernului condus de Victor Ponta nu a fost nevoie de o moțiune de cenzură. Tragedia din Clubul Colectiv a lăsat răni adânci care se simt și acum, iar sistemul medical își tratează marii arși tot cu transfer în străinătate.
65 de persoane și-au pierdut viața după acea tragedie. Mulți dintre tineri au fost răpuși pe patul de spital de infecțiile nosocomiale. După lungi proteste, Victor Ponta a demisionat.
Un alt Guvern dat jos prin moțiune de cenzură a fost acela condus de Sorin Grindeanu. S-a ajuns aici după ce Liviu Dragnea i-a retras sprijinul politic al partidului, iar actualul șef al PSD nu a vrut să demisioneze.
După Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria a venit Mihai Tudose. Cabinetul condus de el a rezistat șase luni. Comitetul Executiv al Partidului i-a retras sprijinul politic, iar Tudose a plecat prin demisie.
Viorica Dăncilă a plecat însă prin moțiune de cenzură. Partenerul de coaliție, ALDE, s-a retras, iar opoziția a reușit să strângă voturile necesare pentru îndepărtarea ei din funcție.
Nici premierii liberali n-au scăpat de votul parlamentarilor! Guvernul condus de Ludovic Orban a picat printr-o moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat.
A urmat în fruntea Guvernului- Florin Cîțu din partea PNL. A rezistat însă doar un an. USR s-a retras după guvernare după ce Cîțu l-a demis pe ministrul Justiției, Stelian Ion. Ulterior, în parlament a fost votată moțiunea de cenzură.