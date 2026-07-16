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Politica· 1 min citire
Curățenie pe bani publici: SGG are 10 zile să identifice instituțiile de stat care trebuie închise
Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a fost mandatat joi să identifice de urgență toate întreprinderile publice inactive, neprofitabile sau care funcționează cu mai puțin de cinci angajați.
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