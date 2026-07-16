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Politica· 1 min citire

Curățenie pe bani publici: SGG are 10 zile să identifice instituțiile de stat care trebuie închise

Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu

Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 17:37

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a fost mandatat joi să identifice de urgență toate întreprinderile publice inactive, neprofitabile sau care funcționează cu mai puțin de cinci angajați.

Decizia vine în contextul în care termenele legale pentru reducerea cheltuielilor bugetare au expirat, iar Executivul încearcă să accelereze reorganizarea sau desființarea entităților de stat supradimensionate.

Intreprinderile publice inactive sau neprofitabile trebuie identificate

Datele colectate în următoarele 10 zile vor fi transmise Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Ulterior, în termen de 15 zile de la primirea centralizării, acest for va prezenta Guvernului un calendar clar pentru reformarea instituțiilor. Planul executivului impune reduceri stricte: o tăiere de minimum 15% a numărului de personal și o scădere de cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare pentru instituțiile cu activități suprapuse.

Măsurile urmăresc aplicarea prevederilor Legii nr. 48/2025 și ale Legii nr. 296/2023, ale căror termene au fost depășite din cauza lipsei unei baze de date comune.

Pentru a elimina birocrația și solicitările paralele, noul mecanism guvernamental va corela informațiile financiare de la Ministerul Finanțelor cu datele privind salariații furnizate de Inspecția Muncii (prin REGES) și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP).

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